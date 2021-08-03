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Zam şampiyonu yurt içi turlar oldu

Yurt içi turlar, yüzde 29,42 ile temmuz ayının zam şampiyonu oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

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