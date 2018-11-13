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"Zaman sermayenizi iyi kullanın"

Yeniden yapılandırma sürecini yoğun bakıma benzeten KPMG Türkiye Yeniden Yapılandırma ve Refinansman Bölümü Lideri Orhan Turan, finansal yapılandırmanın doğru bir operasyonel yapılandırma ile harmanlanması gerektiğini söyledi.

Zaman sermayenizi iyi kullanın
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