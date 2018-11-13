"Zaman sermayenizi iyi kullanın"
Yeniden yapılandırma sürecini yoğun bakıma benzeten KPMG Türkiye Yeniden Yapılandırma ve Refinansman Bölümü Lideri Orhan Turan, finansal yapılandırmanın doğru bir operasyonel yapılandırma ile harmanlanması gerektiğini söyledi.
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