Zamda anlaşma sağlanamadı: Metalde eylem takvimi açıklandı!

Birleşik Metal İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından eylem ve etkinlik kararlarını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada 2025-2027 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8 Aralık'ta uyuşmazlıkla sonuçlandığı hatırlatılarak, sendikanın Merkez TİS Komisyonu'nun toplanarak MESS ile devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini değerlendirdi belirtildi.

Açıklamada "Merkez TİS Komisyonumuz, süreci tüm boyutlarıyla değerlendirmiş, metal işçisinin mücadelesini büyütme kararı almış ve çeşitli eylem biçimlerini önermiştir" denildi.

Sendika, aylardır süren toplu pazarlık görüşmelerinde metal işçilerinin yaşadığı ağır ekonomik koşulların defalarca dile getirildiğini, ancak buna rağmen ücret artışı başta olmak üzere hiçbir temel talebin karşılanmadığını vurguladı.

Açıklamada "MESS bize resmi enflasyonun bile gerisinde, gerçeklikle bağdaşmayan bir zam teklifinde bulundu. Bu teklif, açıkça metal işçisinin emeğiyle alay etmek anlamına gelmektedir" denildi.

Esnek çalışma ve hak kayıpları içeren tekliflerin kabul edilemez olduğu belirtilirken, kazanılmış hakların pazarlık konusu yapılamayacağı vurgulandı. Artan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin eridiğine dikkat çeken sendika, "İşçilerin bu ücretlerle geçinmesi, temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. İnsanca yaşanacak bir ücret, tüm metal işçilerinin en temel hakkıdır" dedi.

Eylem takvimini açıkladılar

Sendika yönetimi, MESS’ten “haklı ve gerçekçi taleplere uygun” yeni bir teklif gelmemesi halinde mücadelenin büyüyerek süreceğini duyurdu.

Açıklamada "Şimdi, işverenden haklı ve gerçekçi taleplerimize uygun yeni bir teklif bekliyoruz. Aksi takdirde, mücadelemiz her koşulda, hiçbir engel tanımadan büyüyerek devam edecektir. İstediklerimiz hakkımızdır ve bu haklarımızı mutlaka alacağız" denildi.

Bu kapsamda alınan eylem kararları şöyle sıralandı:

- 18 Aralık Perşembe günü, tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelene gücümüz kullanılacak ve fabrikalara yürüyüşlerle giriş yapılacaktır.

- 21 Aralık Pazar günü, konfederasyonumuz DİSK’in “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” talebiyle Gebze’de düzenleyeceği mitinge, MESS’in dayatmalarına ve düşük ücret politikasına karşı örgütlü olduğumuz tüm fabrika ve şubelerden kitlesel katılım sağlanacaktır.

- 25 Aralık Perşembe günü, tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelen gücümüz kullanılacaktır.

- 22 Aralık Pazartesi günü başlayan hafta boyunca, taleplerimizi içeren kokartlar takılacaktır.

- 24 Aralık Çarşamba günü Başkanlar Kurulumuz toplanarak gelişmeleri yeniden değerlendirecek ve yeni eylem kararları alacaktır.