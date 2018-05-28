Zamlar pompada satışı durduramadı
Nisan ayında benzin ve motorine gelen zamlara karşın satışlarda metreküp bazında sırası ile yüzde 5.6 ve yüzde 4,9 artış kaydedildi.
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) nisan ayına ilişkin akaryakıt satış rakamlarını açıkladı.
Nisan ayında benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,69 oranında artarak 248 bin 903 metreküp oldu. Aynı dönem motorin satışlarında da yüzde 4,91'lik bir yükselme görüldü. Motorin satışları da 2,32 milyon metreküp olarak kaydedildi.
Nisan ayında benzine 16, motorine ise 13 kuruş zam yansıtılmıştı. Benzin ilk kez nisanda 6 lira seviyesinin üzerini görmüştü.