Zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu: işte kalem kalem yeni tutarlar
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği temmuz zammı yansıdı, maaş tablosu netleşti. Yüzde 16,67’lik artışla en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’ye yükselirken, ikramiye ve ek ödemeler hariç kök maaşlara gelen zamla birlikte yeni maaş tablosu ve emekli maaşı ödeme takviminin detayları da belli oldu.
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısında yüzde 16,67 olurken, en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Memurlar içinse zam oranı yüzde 15,57 oldu.
Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken emekliler hesaba yatacak tutarı hesaplamaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de zamlı tutarlarla yeni maaş tablosu.
Zamlı tutarlarla yeni maaş tablosu
Kök ücret üzerinden yüzde 16,67 zam uygulanarak hesaplanan, ikramiye ve ek ödemeler harici zamlı maaşlar şöyle:
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekliler zamlı maaşlarını temmuz ayı içerisinde alacak. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle:
En düşük maaş uygulaması, kök maaşı bu tutarın altında kalanlar için geçerli olup, e-Devlet üzerinden maaş detaylarının kontrol edilmesinde fayda var.