Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te! Emeklilerin ödeme takvimi de belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları geçtiğimiz gnünlerde netleşti. Memur emekli maaşı yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise yüzde 15,75 oranında arttı. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak, seyyanen destek ödemeleri ve ek ödemeler de yeni maaşlara dahil edildi.

Emekliler zamlı maaşlar için gün sayarken, en düşük emekli maaşındaki düzenlemenin ancak ocak sonunda yasalaşacağı düşünülüyor. Durum böyle olunca emekliler ay sonunda hesaplara yatacak maaşlarını şimdiden merak etmeye başladı.

Emekli maaşları e-devlet'te

Zamlı maaşlar ise e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) maaşların tahsis numarasına göre belirtilen tarihlerde hesaplara yatacağını bildirdi.

e-Devlet üzerinden yeni maaşlar nasıl görüntülenir?

Emekliler, şu adımları izleyerek e-Devlet'ten zamlı maaşlarını görüntüleyebilir.

1.e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

2.“Emekli Ödeme Bilgileri” seçeneğini açın.

3.“Ek Ödeme Tutarı” kısmını bulun.

4.Kök maaş ve toplam ödemeleri öğrenmek için tutarları çarpanlarla hesaplayabilirsiniz.

Burada ek ödeme tutarını 25 ve 26 ile çarptığınızda banka hesabınıza geçecek rakamı öğrenebileceksiniz.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödenecek:

SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

SSK ödeme takvimi ise şöyle:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Bağ-Kur ödeme takvimi:

Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları da üçer aylık dönemler halinde yatırılmaya devam edecek.

Memur emeklileri i̇çin ödeme takvimi doğum tarihine göre sıralandı:

Doğum tarihi 00-40 olanlar: Ayın 1. günü

Doğum tarihi 41-46 olanlar: Ayın 2. günü

Doğum tarihi 54-99 olanlar: Ayın 5. günü

Cumartesiye denk gelen ödemeler cuma gününe, pazar günü olanlar ise pazartesiye kaydırılacak.