Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı

Ocak ayı itibarıyla, emekli maaşlarında enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 15,75'lik bir artış gerçekleştirildi. Bu zam, kök aylıklara yansıtıldı ve maaşlar bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Maaşların hesaplara yatırılma tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor: SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Resmi Gazete onayı bekleniyor

Diğer yandan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Yapılacak düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine 2025 yılı Ocak ayından itibaren 12 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ödeme tutarı, 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak. Eğer bu yayımlama yetişmezse, farklar Şubat ayında hesaplara yatırılacak.