Zara çalışanları Avrupa genelinde Black Friday protestolarına hazırlanıyor

Zara mağazalarında görev yapan çalışanlar, Black Friday döneminde Avrupa çapında protesto eylemleri başlatmaya hazırlanıyor. İspanya merkezli CCOO sendikasının koordinasyonunda yürütülecek protestolar, 28 Kasım’da İspanya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz’de büyük şehirlerdeki Zara mağazalarının önünde gerçekleştirilecek.

Kâr paylaşımı sistemi yeniden hayata geçirilsin

Protestoların temel talebi, Zara’nın ana şirketi Inditex bünyesinde geçmişte uygulanan ancak pandemi sonrası kaldırılan kâr paylaşımı sisteminin yeniden hayata geçirilmesi. CCOO temsilcisi Rosa Galan, Inditex’in güçlü mali performansına dikkat çekerek, çalışanların emeğiyle oluşan yüksek kazançların adil biçimde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Inditex ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı ve eylemlere kaç çalışanın katılacağı netlik kazanmadı. Şirket, pandemi sonrası dönemde güçlü satış büyümesi yakalamış ve hisseleri son üç yılda iki katına çıkmış durumda.

Yüzde 20 artış yapmayı kabul etti

Black Friday, perakende sektörü için yılın en kritik satış dönemlerinden biri olarak öne çıkarken, dünya genelinde çalışanlar da bu dönemi hak taleplerini görünür kılmak için kullanıyor. 2022’de İspanya’da gerçekleştirilen protestolar sonrası Inditex, ülke genelinde mağaza çalışanlarının maaşlarında ortalama yüzde 20 artış yapmayı kabul etmişti. Bu yılki eylemlerin, Avrupa çapında daha geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.