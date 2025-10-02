Ifo, Almanya'da uzun vadeli ekonomik büyümede ekonomik sektörlerin rolü üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma raporunda, Almanya'daki ekonomik büyümenin son 50 yılda önemli ölçüde yavaşladığı belirtilerek, “1970'lerde ekonomik üretim yılda yaklaşık yüzde 3 artarken, Kovid-19 salgınından önceki yıllarda yıllık büyüme yalnızca yüzde 1,5 seviyesindeydi.” denildi.

Bu düşüşün yaklaşık yarısının temel sanayi sektörlerindeki yavaşlamadan kaynaklandığı aktarılan raporda, "Zayıf sanayi, Alman ekonomisinin uzun vadeli büyümesini yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, güçlü karşılıklı bağımlılıkların da zayıflıkların tüm ekonomiyi hızla etkilemesini sağladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kilit tedarikçi sektörler belirgin bir ivme kaybettiğinde, bu durum üretim zincirleri aracılığıyla genel ekonomiye yansıyor. Bunun bir örneği inşaat sektörü. Genel ekonomideki payı küçük olsa da birçok diğer sektörün performansına bağlı olması nedeniyle Doğu ve Batı Almanya’nın yeniden birleşmesinden beri uzun vadeli ekonomik büyümenin yavaşlamasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur."

Raporda, Almanya'daki ortalama ekonomik büyümenin gelecek yıllarda daha da zayıflaması ve neredeyse durma noktasına gelmesi muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

Raporda, "Almanya'daki demografik durum kötüleşmeye devam edecek ve bu da genel olarak önemli bir iş gücü açığına yol açacak.” sonucuna varıldı.

Alman sanayisi ve ekonomisi

Öte yandan, Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman sanayisi, şu anda yüksek enerji ve işçilik maliyetleri, uluslararası pazarda azalan rekabet gücü, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve genel olarak zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple mücadele ediyor.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi planları da Alman sanayisini olumsuz etkiliyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor. Analistler, Alman ekonomisinin onlarca yıllık başarılı, imalat ve ihracata odaklı iş modelinin tehdit altında olduğunu değerlendiriyor.

Bu arada, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, ülkeyi altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.