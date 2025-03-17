Zeki Triko’dan isim hakkının satıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Zeki Başeskioğlu tarafından 1958’de kuran Zeki Triko Türk moda dünyasının önemli markalarından biri haline gelirken son dönemde ortaya çıkan isim hakkının satışına yönelik iddialara şirketi satın alan Antalyalı iş adamı Şefik Kaya'dan açıklama geldi.

Şefik Kaya, "Zeki", "Zeki Triko", "Zeki Sea" ve "Zeki Fit"in, borçlu şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklıların satış talebi doğrultusunda İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığını hatırlatarak en yüksek teklifin de kendileri tarafından verildiğini belirtti.

'Bazı kişiler markayı ele geçirme çabası içinde'

"Türk Hukuku çerçevesinde markaların tüm hakları şirketimize devredilmiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Zeki, sadece tek bir marka değil, Zeki markalarının bütünüdür” diyen Kaya bazı kişilerin markayı ele geçirme çabası içinde olduğunu belirterek, 2020 yılında hacizli durumda bulunan "Zeki" markasını alma girişiminin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedildiğini söyledi.

'Muvafakatname hukuken geçersiz'

Kaya, “Borçlu şirketten alınan muvazalı bir muvafakatname ile marka logosunu değiştirerek, sıfırdan bir marka yaratılmış gibi bir izlenim oluşturulmak istenmiştir. Ancak, hacizli markalar üzerindeki işlemler yalnızca alacaklıların veya yetkili icra müdürlüğünün izniyle mümkündür. Bu nedenle söz konusu muvafakatnamenin hukuken geçersiz olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Marka haklarının ihlali konusunda hukuki süreç başladı

Basına yansıyan “triko gitti, Zeki kaldı” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, bunun markayı taklit etmeye yönelik bir algı operasyonunun parçası olduğunu dile getirdi. “Bu nedenle, şirketimiz marka haklarının ihlali konusunda hukuki süreci başlatmıştır ve dava devam etmektedir. Henüz şahsın kazandığı kesinleşmiş bir karar yoktur” dedi.

Markanın kalite standartlarına yönelik asılsız iddialara da değinen Şefik Kaya, Zeki ve Zeki Triko’nun lüks plaj giyiminde öncü konumunu koruduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Markanın kurucusunun Zeki Triko A.Ş.'nin, isim hakkını noter onaylı muvafakatnameyle 2020 yılında Gökhan Göksel’e devrettiği, "Zeki" markasının, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle Gökhan Göksel adına tescil edildiği öne sürülmüştü.

Gökhan Göksel'in de sadece online platformlarda satılan bir "Zeki Mayo" markası kurmaya hazırlandığı iddia edilmişti.