Zelenski'nin eli kolu bağlandı: ABD, barış için Ukrayna’dan nadir minerallerin yarısını istiyor!

ABD ve Ukrayna, kritik öneme sahip nadir toprak mineralleri konusunda müzakerelerini sürdürüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın bu minerallere erişim sağlama planı Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin teklifi yetersiz bularak reddetmesiyle zora girdi.

Ukrayna’nın savaş nedeniyle ABD’den ekonomik ve askeri destek beklediği bu süreçte, Washington yönetimi de karşılığında ülkenin kritik nadir minerallerinin yüzde 50’sine sahip olmayı teklif etti. Ancak Zelenski, bu anlaşmanın Ukrayna’nın güvenliği için yeterli bir garanti sunmadığını belirterek anlaşmayı imzalamadığını açıkladı.

Müzakereler devam ediyor

Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan yetkililer, taraflar için kabul edilebilir bir anlaşma zemininin hâlâ mümkün olduğunu ifade etti. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bu anlaşmanın Ukrayna için ekonomik bir fırsat olabileceğini ve çatışmanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.

Graham, yaptığı açıklamada, “Eğer ABD ile Ukrayna arasında bu mineral anlaşması sağlanırsa, Başkan Trump Amerikan halkına Ukrayna’nın bir yük değil, bir fayda olduğunu gösterebilir. Bu Putin için bir kabus olur, çünkü artık savunacak önemli bir kaynağımız olacak” dedi.

Ancak Ukrayna tarafı, ABD’nin sunduğu anlaşmanın kendi ulusal çıkarlarını yeterince korumadığı konusunda ısrarcı. Zelenski, ABD’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ancak Ukrayna’nın da kendi kaynaklarını ve geleceğini güvence altına alması gerektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde, tarafların anlaşma için yeni müzakereler yürütmesi ve ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla güvenlik garantisi sunup sunmayacağı merakla bekleniyor.