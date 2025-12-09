Zengezur Koridoruna ‘sınır’sız hazırlık yatırımı: Ardahan’da 30 yeni fabrika için ihtisas OSB kurulacak

Hamide HANGÜL - NAHÇIVAN

Tüm dünyanın dikkatini çeken Zengezur koridoru ticaretin geliştirilmesine yönelik adım­ları da hızlandırıyor. Bu kapsamda Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KAT­SO) ile Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KO­BİA) işbirliğinde, projenin Türkiye kısmı niteliğindeki Kars-Dilucu’yla sınır komşusu olan, hattın geçiş gü­zergahındaki Nahçıvan’da iki ülke iş insanları bir araya geldi. Burada dü­zenlenen forumda, ticaret hacminin artırılması, yatırım süreçlerinin hız­landırılması ve bölgesel kalkınmanın ortak projelerle desteklenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Türk heyetinde, süt ürünleri üreticileri ve inşaat gibi sektör temsilcileri de yer aldı. Forum sırasında bir araya geldi­ğimiz Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

30 yeni yatırım sözü aldık

Söz konusu koridora Serhat illeri­nin hazırlığına yönelik bir soru üze­rine Vali Çiçek, Ardahan olarak yeni bir organize sanayi bölgesi yeri tes­pit ettiklerini, bu çalışmaların devam ettiğini, 30 yeni yatırım sözü aldıkla­rını açıkladı. Çiçek, şöyle devam et­ti: “Müracaatlarını aldık, taleplerini topladık. Bizim çeşitli süt ürünleri­nin işlendiği atölyelerimiz var, ancak dağınık haldeler. Bunu, Organize Sa­nayi Bölgesi’ne taşıyacağız. Yine çe­şitli paketleme, demir doğrama gibi yatırımlar söz konusu olacak.” Gür­cistan’la olan irtibatın da kuvvetlen­dirilmesi gerektiğini vurgulayan Va­li Çiçek, Ardahan olarak ulaşım alt yapısının da büyük ölçüde tamamla­dıklarını söyledi. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demir­ci, ticaretin geliştirilmesi açısından Zengezur koridorunun Azerbaycan tarafında da heyecan oluşturduğu­nu, söz konusu koridorunun aynı za­manda Trump rotası olarak da anıl­dığını anımsattı. Demirci, “Bu yol Türk dünyasını birbirine bağlamak­la kalmayacak, Orta Asya’dan Pekin’e kadar uzanan bir hattı açacak. Potan­siyel olarak da tahminler 50 milyar dolara ulaşacak bir ticaret hacmini gösteriyor” dedi. Özellikle sanayisi olmayan ancak ticareti geliştirme­ye çalışan illerin de bundan faydala­nabileceğine vurgu yapan Demirci, “Çünkü çok yakınınızda büyük bir ti­caret oluşacak. Aynı coğrafyada aynı dili konuştuğumuz insanlarla tica­retin gelişmesiyle, sanayii de gelişe­cektir” ifadelerini kullandı.

“Yatırım tutarı 100 milyon dolara yaklaşır”

Öte yandan Ardahan için söz al­dıkları 30 yatırımın yeni fabrika ya­tırımları olacağını açıklayan Çetin Demirci, İstanbul, Ankara, Bursa il­lerinden sanayicilerin de bulundu­ğunu açıkladı. Çetin, şöyle devam et­ti: “Talep toplamak için sanayicileri ziyaret ettim. Onlara ‘OSB’nin yeri­ni değiştirsek yatırım yapar mısınız’ dedim. Onlar da ‘yaparız diye’ bize talep formu doldurdular. Bu sektör­ler arasında savunma sanayine iş yapan, tekstil ve gıda sektöründeki yatırımcılar var. Buradaki yatırım­lar yaklaşık 100 milyon dolara yakın olur. 30 yeni fabrikada tamamı yerli yatırımcı.” Söz konusu yatırımlara yönelik ihtisas OSB için talepte bu­lunduklarını açıklayan Demirci, ilk OSB’yi de yenilenebilir enerji yatı­rımlarına ayıracaklarını söyledi. De­mirci, tüm bu hazırlıkların Zengezur koridoruna hazırlık anlamına gelip gelmediği yönündeki bir başka soru­ya, “Tabii ki…Hazırlık anlamına da geliyor” yanıtını verdi.

“Ticari aks olacak, alt yapıyı buna göre hazırlamalıyız”

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Zengezur koridorunun açılmasıyla Azerbaycan’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyetleriyle de koridor üzerinden irtibatın sağlanmış olacağına vurgu yaparak, “Burası güvenli bir şekilde bir ticari aks haline geldiğinde bölgemize de çok ciddi faydası olacak. Altyapımızı buna göre hazırlamamız, iyi çalışmamız gerekiyor. Sektör temsilcilerinin de hazırlıklı olması gerekiyor” dedi. Tarih boyuna ticaret yollarına yakınlığın, diğer bölgelere de olumlu yansıdığının görüldüğüne işaret eden Çiçek, “Koridor açılmadan bile Serhat illerini ciddi heyecanlandırdı. Bugün Iğdır’la Nahçıvan’ın ticari bağlantısı yaklaşık 40 milyon dolar, açıldığı zaman daha da artacaktır” diye konuştu. Nahçıvan’daki foruma Ardahan’dan süt, inşaat gibi sektörlerden oluşan bir ekiple geldiklerini söyleyen Çiçek, “Süt ürünlerindeki firmalarımızın dışarıda bir pazarları şu an için yok, genelde iç piyasada çalışıyor. Türk inşaat sektörü ise dünyada bir numara. Uzak Doğu ülkelerine kadar uzanacak koridorun açılmasıyla sadece gıda ürünleri değil, inşaat için de çok önemli olacak” diye konuştu.

Demiryolu geçiyor ama Ardahan’da istasyon yok

Lojistik konusuna da değinen Çetin Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lojistiğin gelişmesi için demiryolu ağının Ardahan’a kadar gelmesi lazım. Demiryolu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Ardahan’dan geçiyor ama Ardahan’da bir istasyon yok. Bu istasyonun olması lojistik sektörünün gelişmesi için çok önemli. Yani her şey birbirini besliyor. Bu hattın açılması, lojistiğin gelişmesi için de çok önemli olacak. Özellikli o istasyon kurulursa turizme de destek olur.” Koridorla, iş insanlarının da karşılıklı ziyaretleriyle ticaret turizminin de gelişeceğine vurgu yapan Çetin Demirci, “Kafkasların dibindeyiz. O yüzden bu coğrafyada iş yapmak isteyenlerin ilk durağı Kars-Ardahan olacak. İki tane sınır kapımızda, demiryolumuzun da kullanılabileceğimiz bir istasyon olursa Ardahan daha farklı bir yere gelecek” diye konuştu.

‘Trump Koridoru’ olarak da anılan Zengezur’u 99 yıl ABD işletecek

* Kars-Dilucu, projenin Türkiye kısmı niteliğinde * Zengezur ile en büyük ilerleme Ağustos’ta ABD’de kaydedildi. * ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırladı. * Böylelikle iki lider, Beyaz Saray’da bir anlaşma imzaladı. * İmzalanan anlaşma kapsamında “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu” olarak adlandırılan koridorun işletmesi 99 yıllığına ABD’ye verildi.