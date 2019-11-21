Zengin ülkeler küresel ısınmadan ‘yırtacak’
Artan kuraklık, sel ve mahsul kayıplarının büyüme altyapısını tehdit etmesiyle iklim değişikliğinin dünya ekonomisine doğrudan maliyetinin 2050’de 7.9 trilyon dolar olması bekleniyor. Namlunun ucunda yine fakir ülkeler var.
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