Paranın formülünü yazan Kiyosaki'den milyar dolarlık borç: Zenginlerin oyunu bu!

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Dünya çapında zengin olmayı anlattığı kitaplarıyla tanınan Robert Kiyosaki'den çarpıcı bir borç itirafı geldi.

Kiyosaki'nin 1997'de yayımladığı 'Zengin Baba Fakir Baba' 44 milyondan fazla satmış, kitabında, kendi babasından öğrendiğini söylediği finansal yaklaşımlarla çocukluk arkadaşının varlıklı babasından edindiği dersleri karşılaştırmıştı.

Yıllardır gelir getiren varlıklar için borçlanmayı zenginlerin kullandığı bir yatırım yöntemi olarak savunan 79 yaşındaki Kiyosaki, 1,2 milyar dolarlık borcu olduğunu açıkladı.

1,2 milyar doların tamamı kişisel borcu değil

Kiyosaki'nin eski eşi ve iş ortağı Kim Kiyosaki ise 1,2 milyar dolarlık borç itirafının yanlış anlaşıldığını, borcun önemli bölümünün ortaklarla birlikte sahip olunan 1.500 konutluk gayrimenkul portföyüyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Vanity Fair'in tahminine göre de yıllık 3 milyon dolarlık geliri olduğunu açıklayan Kiyosaki'nin kendisine düşen borç tutarı 30 ile 60 milyon dolar civarında olabilir.

Borcu yatırım stratejisinin parçası

Kiyosaki'nin yüksek borçluluğu, yıllardır savunduğu gayrimenkul yatırım modeline dayanırken mülklerinin değeri arttıkça öz sermaye üzerinden yeniden borçlanan yazar, elde ettiği kaynağı yeni yatırımlar için kullanıyor. Ayrıca yatırımlarını farklı şirketler altında tutarak bir yatırımda yaşanabilecek sorunun diğer varlıkları etkilemesini sınırlamaya çalışıyor. Kiyosaki bu sistemi, 'Güvenlik duvarları... Zenginlerin oyunu oynama şekli bu' sözleriyle anlatıyor.

Ancak bunun taklit edilmemesi gerektiği konusunda da uyaran Kiyosaki, borç kullanımını 1974'ten beri incelediğini, bu yöntemin eğitim ve bilgi gerektirdiğini söyledi.

Uzmanlardan kaldıraç uyarısı

Gayrimenkul üzerinden borçlanmak yatırımcılara yeni kaynak sağlasa da yüksek kaldıraç önemli riskleri beraberinde getiriyor. Vergi danışmanı ve gayrimenkul yatırımcısı David A. Perez, büyük gayrimenkul portföylerinde yüksek miktarda teminatlı borcun olağan olabileceğini belirtirken ek borçlanmanın faiz ve kredi ödemelerini artırarak nakit akışını zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

JPTD Partners'ın kurucusu John Poole ise kaldıracın varlık fiyatları yükselirken güçlü sonuçlar verebildiğini ancak piyasanın tersine dönmesi halinde kayıpları da hızlandırabileceğini söylüyor. Poole ayrıca Kiyosaki'nin yaklaşımını ortalama yatırımcıların kolayca uygulayabileceği bir yöntem olarak görmüyor ve yüksek borçla yatırım yapanların geri ödeme gününe hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.

Robert Kiyosaki'nin 1997'de yayımladığı 'Zengin Baba Fakir Baba' 44 milyondan fazla satmış, kitabında, kendi babasından öğrendiğini söylediği finansal yaklaşımlarla çocukluk arkadaşının varlıklı babasından edindiği dersleri karşılaştırmıştı.