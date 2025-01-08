Zeren Group, TP Petrol Dağıtım A.Ş'yi satın almaktan vazgeçti
Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecini sonlandırdığını duyurdu. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bu kararı aldığını ve enerji sektöründeki yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.
Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınması sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şirketin yazılı duyurusuna göre, pay devri süreci tarafların karşılıklı değerlendirmeleri sonucunda iptal edildi.
Zeren Group Holding yönetimi, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşların çıkarları doğrultusunda, müzakereler sonucunda bu kararın alındığını bildirdi. Açıklamada, Zülfikarlar Holding ile yapılan görüşmelerin ardından, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye yönelik ticari beklentilerin karşılanmaması sebebiyle sürecin sonlandırıldığı ifade edildi.
Enerji sektörüne yatırımlar devam edecek
Zeren Group, enerji sektöründe büyüme stratejisini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. Şirket, mevcut iş planları doğrultusunda sektördeki yatırımlarını artırmayı ve yeni stratejik adımlarını yakın zamanda duyurmayı hedeflediğini açıkladı.