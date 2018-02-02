Zeybekci: 2017'de beyaz et ihracatında yüzde 48 artış yaşandı

02 Şubat 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ'nin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Zeybekci, temeli atılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin, dünyada birçok alanda "1 numara" olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Zeybekci, ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi vererek, "2017'de, beyaz et ihracatımızda, 2016'ya göre yüzde 48 artış yaşamışız. Bunlara belki Türkiye'de alıştık. Dünyada böyle artışları gören ülkelerde yer yerinden oynar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA