Zeybekci: ABD'nin otomobil hamlesine karşılık veririz

22 Haziran 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ABD'nin otomobil ithalatı hakkında yürüttüğü soruşturmada Türkiye'yi etkileyen bir tedbir alması halinde buna karşılık verileceğini söyledi.

Zeybekci, Bloomberg HT televizyonun canlı yayınında ABD'nin Türkiye'den ithal çeliğe gümrük vergisi getirilmesinin ardından buna eş değerde karşılık verildiğini hatırlatarak, "Gelecekle ilgili nasıl olacak? Bu devam edecek. Şu anda otomobil ile ilgili bir soruşturmanın olduğunu biliyoruz. Orada da bir ilave gelirse biz de aynı şekilde cevabını veririz" dedi.

ABD Mayıs ayında otomobil ve kamyon ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğine yönelik soruşturma başlattı.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyumdan gümrük vergisi alma kararı da aynı gerekçeyle başlatılan bir soruşturma sonucunda alınmıştı. ABD'nin gümrük vergisi kararlarının gerekçeleri

arasında Çin ile ticaret açığını azaltmak da bulunuyor. Zeybekci Türkiye'nin dış ticarette en yoğun önlem aldığı ülkenin Çin olduğuna dikkat çekerek, "Çin'e karşı önlemlerimiz

var. En çok önlem aldığımız ülke Çin, çünkü Çin ticarette adil değil. Amerika'nın bu konudaki yaklaşımını anlayışla karşılıyoruz, bir nebze de destekliyoruz" dedi.

Zeybekci ayrıca dış ticarette TL'nin kullanımının yaygınlaştığını ifade ederek, "Dış ticarette milli paramızı çok ciddi şekilde kullanmaya başladık, yüzde 9.5-10'a geldi" dedi.

Zeybekci Ocak ayında bu yılki hedefin yüzde 10'un üzerine taşımak olduğunu, daha sonra yüzde 15'e ulaşmak istediklerini ifade etmişti.