Zeybekci: Bankaların faizde 2-3 puanlık alanı var

27 Eylül 2017

Zeybekci, 8. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) kapsamında düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik kapıların kapatılması ve ambargo uygulanması yönündeki sözleri söylerken Türkiye'nin menfaatlerinin ön planda tutulması gerektiğini belirten Zeybekci, 8 milyar dolarlık ihracatın 6 milyar dolarını merkezi hükümete, 2 milyar dolarını da IKBY'ye yaptıklarını bildirdi.

Şu anda ambargo konusunda alınan bir karar bulunmadığını, burada yetkili tek makamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olduğunu vurgulayan Zeybekci, süreci çok dikkatli takip ettiklerini, her türlü ihtimale hazır olduklarını söyledi.

Bugün Orta Vadeli Program'ın açıklandığının ve bazı kalemlere zam yapıldığının hatırlatılarak, 2018'in zor bir yıl olup olmayacağının sorulması üzerine Zeybekci, 2018'in çok iyi geçeceğini ifade etti. Zeybekci, "2018, ihracatla, üretimle ilgili bu yıldan çok daha iyi geçecek. 156 milyar dolarlık psikolojik seviyeyi atladıktan sonra 2018'de 170 milyar doları hedefleyen ve konuşan bir ülke olacağız." diye konuştu.

Türk ekonomisinin son 2-3 yılda yaşanan tüm sıkıntıları atlattığını belirten Zeybekci, ekonomik büyümenin devam edeceğini vurguladı.

"2-3 puanlık bir alan var diye düşünüyorum"

Nihat Zeybekci, bir soru üzerine, bankaların faiz oranlarında bir miktar daha esneyebilecekleri alan olduğunu ifade ederek, bankaların, krediyi daha düşük oranla neden veremediklerini düşünmesi, faizlerin düşmesi için finans piyasaları ile oturup çok detaylı bir şekilde konuşulması gerektiğini bildirdi

Zeybekci, "Oynayacağımız enstrümanları siz çok iyi biliyorsunuz. Onları beraber tek tek elden geçirmek lazım. Orada sanırım 2-3 puanlık bir alan var diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA