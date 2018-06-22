Zeybekci: E-İhracat seferberliğinde hedef 100 bin

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-İhracat seferberliğine ilişkin, “Ekonomi Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100’e yakın bir destek kapsamına aldık, ki Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Hedefimiz de 10 bin ihracatçımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Bunun bedellerini karşılamaktı, şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. TOBB burada bir sekreterya yapacak.” dedi.

Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “E-İhracat Seferberliği Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, bugün elektronik ticaretin bir adımını atmak için bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyada birçok şeyin önceki yıllarda keşfedildiğini, altyapısının yapıldığını ancak uygun zamanın beklendiğini ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

“Elektronik ticaret de böyle bir şey. Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalganın ya altında kalınır ya da bu dalganın üzerine çıkılarak bunun zevki ve sefası sürülür, enerjisi kullanılır. Türkiye olarak biz de bu tercih noktasındaydık. Ekonomi Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100’e yakın bir destek kapsamına aldık, ki Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Hedefimiz de 10 bin ihracatçımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Bunun bedellerini karşılamaktı, şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. TOBB burada bir sekreterya yapacak. Bu alandaki en büyük sıkıntımız olan o cesaret, o prosesi takip etmek, gerekliliklerini yerine getirmek…

Bayan girişimcilerde bayan ihracatçılarımıza yüzde 100 destek veriyoruz, öyle bir şey vardı. Elektronik ticarette bildiğimiz bütün doğrular değişecek. Bankacılık sistemi, ödeme yöntemleri, lojistik anlayışı değişecek. İhracatımızda da Türkiye’nin en yaygın şekilde teşkilatlanmış bir kuruluşu olan TOBB devreye girdi. Bürokrasi, ödeme, evrak hazırlama, Ekonomi Bakanlığı’na başvurma, alma gibi konularda diyoruz ki TOBB mensuplarının bununla ilgili başvurularının her şeyini TOBB yapacak. Tabii ki başvurularını kendileri yapacak ama diğer prosesin tamamını TOBB yapacak.”

Zeybekci, ödemeyi ve gerekli olan her şeyin başta TOBB’un karşılayacağını anlatarak, “Sonra bunun yüzde 80’ini bakanlık olarak TOBB’a ödeyeceğiz, yüzde 20’sini de Halk Bankası ve Vakıflar Bankası büyük bir fedakarlık yapacaklar. Bence onlar da gelecekle ilgili onlar da önemli yatırım yapıyorlar.” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın yaklaşan dalgayı görmesi gerektiğine işaret eden Bakan Zeybekci, 2017’nin 11 Kasım’ında 24 saatte Çin’deki Bekarlar Günü alışverişinin 25 milyar dolar olduğunu, Türkiye’nin 2016 yılındaki elektronik ticaret hacminin yıllık 9 milyar dolar olduğunu, bunun 2017’de yüzde 17 arttığını anımsattı.

Zeybekci, dünyadaki e-ticaretin kendi içindeki büyüme hızına dikkati çekerek, “Bu artış hızıyla 5 yıl sonra dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 50’si elektronik ticaret olarak yapılmak durumunda, dünya ihracatının belki önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yüzde 40-50’si elektronik ihracat şeklinde yapılma durumunda.” diye konuştu.

"Bir, iki kişilik mikro ölçekli üretici bile ihracatçı hale gelecek"

Bakan Zeybekci, hedef olarak kendilerine elektronik ihracatta Türkiye’nin mikro KOBİ’leri, bir, iki kişilik üretim tesisleri dahil olmak üzere, el sanatları yapanların, en ücra yerde üretim yapanların bile dünyaya açılabilen ihracatçı haline gelme potansiyeline sahip olacağını dile getirdi.

2011 yılında e-ticaretin küresel perakende satışlar içerisindeki payının yüzde 3,6 iken, bunun 2016 yılında yüzde 8,5’e yükseldiğini, şu anda da bunun yüzde 10’ların üzerinde olduğunu, Çin’de bu oranın yüzde 17’lerde bulunduğunu vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir, iki kişilik mikro ölçekli üretici bile ihracatçı hale gelecek. Dünyanın her yerinden sipariş alır hale gelecek. Dünyanın her yerinden sipariş geldiği anda orada yeni e-ihracat dış ticaret sermaye şirketleri şeklinde bir girişimimiz de olacak. TOBB, TİM ve diğer toplum kuruluşlarımızla yeni iş birliği alanlarımız oluşacak. En küçük işletmemize, bir yerde organik tarım, el sanatı, cam işleme yapan bir tek kadınımız bile olsa onun elektronik ticaretteki ortamına sipariş geldiği anda bu sistem devreye girecek. O sadece üretimini yapacak. Burada Eximbank da devreye girecek. O üreticimize derhal parası ödenecek. Ondan sonra sistem gerek ihracat işlevleri, gerek lojistiği ve gerek bankacılığı destekleyeceğiz. Bütün sistemimizi bunun üzerine kurgulayacağız. Türkiye’nin tamamını harekete geçireceğiz ama işlemler konusunda da Bakanlık olarak bürokrasi, rehberliğini yapan biz olacağız.”

Zeybekci, Türkiye’nin bu konuda en avantajlı ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, üretim ve tüketim pazarlarının ortasında yer aldığını anlattı.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın etrafında dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesinin kurulacaklarını aktaran Zeybekci, “Bu alanlarımız Türkiye’nin gelecekte e-ticaret, e-ihracat, e-lojistik merkezi ve bunun arkasında İstanbul’un e-finansman ve Finans Merkezi haline gelmesi için son derece önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz.” dedi.

"Erkeklerin Türkiye ekonomisine verebileceği katkıda maksimum seviyeye geldik"

Zeybekci, Türkiye’de bu konularda farkındalık oluşturulması için tam bir seferberlik içerisinde olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“TOBB, TİM, toplum kuruluşlarımız son derece önemli. Diğer taraftan Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu’nun da aktif bir şekilde bu işin içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın girişimcilerimizi de çok önemsiyoruz. Türkiye olarak bir noktaya geldik ve tıkandık artık. Erkeklerin işgücüne katılım oranında Türkiye yüzde 74’ler seviyesinde ve AB ortalamısın da üzerinde bulunuyor. Erkeklerin Türkiye ekonomisine verebileceği katkıda maksimum seviyeye geldik.

Kadınlarımızın işgücüne katılımı ve ekonomiye katkısında son 10 yılda yüzde 20’lerden yüzde 34’lere (işgücüne katılım) geldik. Burada AB ortalamalarına göre 20 puanlık daha bölümümüz var. Yani yüzde 60-70 artırma imkanımız var. Kadınımızın üretim ve ticaret gücünü ancak elektronik ticaretle alana çekebiliriz. Tek kolumuzu kullanıyoruz, diğer kolumuzu yarım kullanıyoruz. Diğer kolumuzu da tam kullanmaya başladığımızda Türkiye çok farklı noktalara gelecek.”