Zeybekci 'ışık göründü' diyerek ekim ayını işaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iş insanları toplantısında konuştu.

"Dünyadaki merkez bankalarının para piyasalarında farklı önlemlere döndüğü, parasal sıkılaştırmadan, faizlerin durağanlığından ve şimdi de eksiye doğru dönmesinden bahsediliyor" diyen Zeybekci, nihayet ışığın göründüğünü söyledi.

Faiz artırımından neden vazgeçildi?

2023 yılındaki Mayıs ayı seçimlerinden sonra dünya genelinde kabul görmüş ekonomi politikalarıyla yola devam etme kararı alındığını hatırlatan Zeybekci, önceki programdan dönülmesi kararını da şöyle açıkladı:

"2023 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye dünya standartlarında, dünyanın genel kabul görmüş olan ekonomi politikalarıyla yoluna devam etme kararı aldı. O döneme girdik. Öncesi yanlış mıydı? Hayır. Çin'in, Japonya'nın ve Kore'nin çok başarılı bir şekilde uyguladığı uzun dönemli bir politikaydı. Ancak 30-40 yılık, elli yıllık bir süreçte uygulanması gereken bir programdı. Türkiye'deki siyasi ortam böyle bir şeye uygun değil. Dolayısıyla en son geldiğimiz noktada böyle bir döneme geldik. Üretme ve yatırımla ilgili dünyanın durgun olduğu bir dönem yaşadık. Ve enflasyonla mücadelede atılması gereken, yapılması gereken ilk müdahaleyi Türkiye olarak, doğru zamanda doğru şekilde yaptık."

"Atılması gereken ilk adım parasal sıkılaşmaydı"

Enflasyonla mücadele yönteminin üretimi arttırmak olduğunu ifade eden Zeybekci, "Atılması gereken ilk adım parasal sıkılaşmaydı. Bu adımı, bu tedbiri sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu parasal tedbirlerin ekonomi programına dönüşmesi için enflasyonla gerçek mücadele ve tek mücadele yöntemi, üretimi arttırmaktır. Arzı artırmaktır. Bu da Türkiye için bu süreçte derhal bir üretim seferberliği bir yapısal reformlar seferberliği şeklinde bir süreç başlayacak. " şeklinde konuştu.

"Derhal seferberlik başlatacağız"

Ekim ayı itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seferberlik başlatılacağının altını çizen Zeybekci, "En kısa sürede sonuç alacağımız enflasyon, gıda enflasyonudur. Türkiye olarak hızlı sonuç alacağımız yatırımlarla ilgili bir seferberlik başlatacağız. Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin başladığı hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bu programdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu programdan asla dönüş olmayacak. Genel itibariyle de yatırımlarla ilgili dediğim gibi çok önemli projelerimiz ve önemli faaliyetler sürüyor" dedi.