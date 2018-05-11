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Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Zeybekci, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor... Zeybekci, "Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum
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AA Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin değerlendirmelerinden satır başları:

Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip

Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz

Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.

Canlı Yayın

Kaynak: AA

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