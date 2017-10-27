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Zeybekci, soruları yanıtladı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, canlı yayında soruları cevapladı.

Zeybekci, soruları yanıtladı
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları...

- Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olamayacaklar.

- Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.

- Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi... Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil...

- Bir işletmenin dönen varlıkları, raflarında olan varlıkları, ham malları var. Bunları topladığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Türkiye'deki rafların ve kasanın arasında sıfır problem var.

- Özellikle enflasyonla ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. Gereğini yapacağız. Ekonomi kamuoyunun bunu desteklemesi gerek. Bugüne kadar aldığımız tedbirler yeteri kadar etkili olmadı. Enflasyonun kökünü kazıyan mücadele yöntemi arzı artırmaktır.

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