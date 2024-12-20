Zeytin üreticileri dört gözle bekliyor! Tariş ne zaman fiyat açıklayacak?

Balıkesir’de yapılan Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'nin olağan genel kurulunun ana gündem maddesi, zeytinyağı fiyatı açıklamalarında yaşanan gecikme oldu. Etkinlikte bulunan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, beklenen açıklamanın 2025 ocak ayında yapılacağını duyurdu.

Türkiye’nin yanı sıra 2024'te diğer ülkelerde de ürün bolluğu olduğunu kaydeden Akova, “Üretilen zeytinyağını yurt içinde tüketemiyoruz. Onun için ihraç etmek zorundayız. 85 milyon nüfusumuz var. Kişi başı 2 kilo tüketim var. Yurt içinde toplam tüketim 170 bin ton. Oysa 475 bin ton tahmin var. Ürettiğimiz yağ tükettiğimizden çok az. Bugün Tariş ortağı olmayan, Tariş’e bir kilo yağ vermemiş insanlar konuşuyorlar. Tariş özerk bir yapı. Arkamızda devlet desteği yok. Geçen yıl kilo başına 80 kuruş destekleme verildi. Bu rakam bu yıl bir liraya çıktı. Biz bunun kilo başına 15 liraya çıkmasını istiyoruz. Bunun için hepinize görev düşüyor" dedi.

Zeytinyağı fiyatının ocak ayında açıklanacağını belirten Akova, "Geçtiğimiz yıl bin 400 ton yağ satın aldık. Bu sene bugünü kadar bu rakam 2 bin 300 tona yaklaştı. Kooperatifimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.