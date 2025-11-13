Zeytin ve zeytinyağında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mut'ta sofralık ve yağlık zeytin üretimi sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan zeytinler boylarına göre ayrılarak sofralık veya yağlık üretim tesislerine gönderiliyor.

Zeytinyağının litre fiyatı 350 TL

Elek numarasına göre kilogramı 30 ila 70 lira arasında değişen sofralık zeytinin yanı sıra, zeytinyağının litre fiyatı ise 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor.

Zeytinyağı fabrikası çalışanı Harun Çınar, üretim süreciyle ilgili bilgi vererek, "Bahçelerden toplanan zeytinler fabrikaya getiriliyor. Burada yıkanarak kırıcıdan geçiyor ve belli bir sıcaklıkta bekletildikten sonra sıkım işlemine alınıyor. Müşterilerimize kaliteli yağ sunmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilçedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mut ilçemizde kayıtlı 700 bin dönüm arazinin 300 bininde zeytin üretimi yapılmaktadır. Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor. İlçemizde 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Ürettiğimiz zeytinyağları Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilmektedir."