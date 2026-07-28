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Zeytinciler mevsimsel reeskont limiti istiyor

EZZİB, zeytin ve zeytinyağı sektörünün finansman ihtiyacının hasat döneminde yoğunlaştığına dikkat çekerek, ham madde alım dönemlerinde reeskont kredi limitlerinin artırılmasını ve döviz dönüşüm desteğinin yüzde 7’ye yükseltilmesini istedi.

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Zeytinciler mevsimsel reeskont limiti istiyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh­racatçıları Birliği (EZZİB), ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve güncel destek mekanizmaları hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla “Finansmana Erişim Bilgilendir­me Toplantısı” düzenledi. Toplan­tıda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Eximbank ve Türk Ticaret Bankası temsilcileri, ih­racatçılara sunulan kredi, sigorta ve finansman olanaklarını anlattı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün fi­nansman ihtiyaçları ile çözüm bek­leyen konuları da kurum temsilci­lerine doğrudan aktarıldı.

“Finansman mekanizmaları üretime uyum sağlamalı”

Zeytin ve zeytinyağı sektörü­nün tamamen yerli girdilerle üre­tim yaptığını vurgulayan EZZİB Başkanı M. Emre Uygun, sektö­rün finansman ihtiyacının özellik­le ham madde alım döneminde yo­ğunlaştığını söyledi. Uygun, “Zey­tin ve zeytinyağı sektörümüz ithal girdiye bağımlı olmadan, yüzde 100 yerli kaynaklarla üretim ve ih­racat gerçekleştiriyor. Eylül-ocak döneminde ham madde alımları­mız yoğunlaşıyor ve üreticilerimi­ze peşin, Türk lirası üzerinden öde­me yapıyoruz. Bu nedenle finans­man imkânlarının sektörümüzün dönemsel yapısını ve üretim takvi­mini dikkate alacak şekilde kurgu­lanması büyük önem taşıyor. Rees­kont kredi limitlerinin ham madde alım dönemlerinde artırılması ve tahsis süreçlerinin hızlandırılma­sı sektörümüzün rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda, ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüştürülmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteği de ele alındı. Uygun, mevcut des­tek oranının yüzde 100 yerli gir­diyle çalışan sektörler açısından yükseltil­mesi gerektiğini belirterek, döviz dönüşüm deste­ğinin yüzde 7’ye çıkarılmasını ta­lep etti. Başkan Uygun, ihracat ge­lirinin daha yük­sek bölümünü Türk lirasına çeviren fir­maların daha güçlü bi­çimde desteklenmesi gerek­tiğine işaret ederek şöyle de­vam etti: “Mevcut sistemde belirlenen asgari oranın üzerinde döviz bozduran firmalar için ilave bir teşvik oluşmuyor. İh­racat bedelinin Türk lirasına dönüştürülen kısmı arttıkça destek oranı­nın da kademeli biçimde yükseldiği bir modele geçilmesini öneriyoruz. Böyle bir uygulama, ihracatçıyı dö­viz gelirinin daha büyük bölümü­nü Türk lirasına çevirmeye teşvik ederken ülkemizin rezervlerine yüksek katkı sağlayan sektörleri de pozitif ayrıştıracaktır.”

TCMB Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Mert Angılı ise sektör bazında farklı destek oranla­rının uygulanmasının kamu politi­kası açısından güçlükler taşıdığını, buna karşın katma değer ve verim­liliği dikkate alan daha hakkaniyetli bir mekanizma üzerinde çalışmala­rın sürdürüldüğünü ifade etti.

Reeskont kredilerinin güncel koşulları paylaşıldı

Toplantıda TCMB’nin günlük reeskont kredi limitinin 5 milyar TL’ye yükseltildiği, firma başına günlük kullanım limitinin 60 mil­yon TL, KOBİ dışı firmalar için top­lam üst limitin ise minimum 2,5 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Reeskont kredilerinde uygulanan yüzde 19,32’lik faiz oranının mev­cut piyasa koşullarında ihracatçılar açısından avantajlı bir finansman imkânı sunduğu belirtil­di. Türk lirası reeskont kredisi kullanan firmalara yönelik döviz alım kısıtlamasında esneklik sağlandığı, firmaların belirli mev­zuat kriterleri dahilinde ciro ve ak­tif büyüklüklerine oranla döviz po­zisyonu tutabildiği aktarıldı. Aynı gruba bağlı şirketlerin reeskont ba­kiyeleri kapsamında günlük kulla­nım limitlerini grup içerisinde da­ha esnek şekilde değerlendirebil­dikleri de bildirildi.

Türk Eximbank temsilcileri, ih­racatçıların yurt dışındaki iştirak­leri, depoları veya üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdikleri tran­sit ticaret işlemlerinin belirli ko­şullar altında alacak sigortası kap­samına alınabildiğini açıkladı.

Toplantıda ayrıca belirli sevkiyat hacmine sahip firmaların sigorta­lanacak alıcılarını seçmesine im­kân tanıyan “Ciro Poliçesi” uygula­ması hakkında bilgi verildi. Exim­bank alacak sigortası poliçelerinin ve sigortalı alacakların doğrudan kredi temina­tı olarak kabul edilmesi­ni öngören yeni mode­lin ise önümüzdeki dö­nemde uygulamaya alınmasının planlandığı belirtildi. Modelin, ih­racatçıların teminat mektubu ko­misyonlarından kaynaklanan ma­liyetlerini azaltması bekleniyor.

Yeşil dönüşüm yatırımlarına 8,5 yıla varan finansman

Dünya Bankası kaynaklı Yeşil İh­racat Kredisi’nin gıda ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerini de kapsa­dığı belirtilirken kredinin Euribor artı yüzde 3,50 faiz oranı ve 8,5 yıla varan vadelerle sunulduğu aktarıl­dı. Finansmanın yalnızca güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında değil; ticari ve pazarlama amaçlı elektrik­li araç, elektrikli forklift, enerji ve­rimliliği ve su tasarrufu projelerin­de de kullanılabildiği ifade edildi. Kasım 2023 sonrasında gerçekleş­tirilen uygun nitelikteki yatırımlar için geriye dönük finansman sağla­nabildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
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