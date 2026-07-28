Zeytinciler mevsimsel reeskont limiti istiyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh­racatçıları Birliği (EZZİB), ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve güncel destek mekanizmaları hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla “Finansmana Erişim Bilgilendir­me Toplantısı” düzenledi. Toplan­tıda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Eximbank ve Türk Ticaret Bankası temsilcileri, ih­racatçılara sunulan kredi, sigorta ve finansman olanaklarını anlattı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün fi­nansman ihtiyaçları ile çözüm bek­leyen konuları da kurum temsilci­lerine doğrudan aktarıldı.

“Finansman mekanizmaları üretime uyum sağlamalı”

Zeytin ve zeytinyağı sektörü­nün tamamen yerli girdilerle üre­tim yaptığını vurgulayan EZZİB Başkanı M. Emre Uygun, sektö­rün finansman ihtiyacının özellik­le ham madde alım döneminde yo­ğunlaştığını söyledi. Uygun, “Zey­tin ve zeytinyağı sektörümüz ithal girdiye bağımlı olmadan, yüzde 100 yerli kaynaklarla üretim ve ih­racat gerçekleştiriyor. Eylül-ocak döneminde ham madde alımları­mız yoğunlaşıyor ve üreticilerimi­ze peşin, Türk lirası üzerinden öde­me yapıyoruz. Bu nedenle finans­man imkânlarının sektörümüzün dönemsel yapısını ve üretim takvi­mini dikkate alacak şekilde kurgu­lanması büyük önem taşıyor. Rees­kont kredi limitlerinin ham madde alım dönemlerinde artırılması ve tahsis süreçlerinin hızlandırılma­sı sektörümüzün rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda, ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüştürülmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteği de ele alındı. Uygun, mevcut des­tek oranının yüzde 100 yerli gir­diyle çalışan sektörler açısından yükseltil­mesi gerektiğini belirterek, döviz dönüşüm deste­ğinin yüzde 7’ye çıkarılmasını ta­lep etti. Başkan Uygun, ihracat ge­lirinin daha yük­sek bölümünü Türk lirasına çeviren fir­maların daha güçlü bi­çimde desteklenmesi gerek­tiğine işaret ederek şöyle de­vam etti: “Mevcut sistemde belirlenen asgari oranın üzerinde döviz bozduran firmalar için ilave bir teşvik oluşmuyor. İh­racat bedelinin Türk lirasına dönüştürülen kısmı arttıkça destek oranı­nın da kademeli biçimde yükseldiği bir modele geçilmesini öneriyoruz. Böyle bir uygulama, ihracatçıyı dö­viz gelirinin daha büyük bölümü­nü Türk lirasına çevirmeye teşvik ederken ülkemizin rezervlerine yüksek katkı sağlayan sektörleri de pozitif ayrıştıracaktır.”

TCMB Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Mert Angılı ise sektör bazında farklı destek oranla­rının uygulanmasının kamu politi­kası açısından güçlükler taşıdığını, buna karşın katma değer ve verim­liliği dikkate alan daha hakkaniyetli bir mekanizma üzerinde çalışmala­rın sürdürüldüğünü ifade etti.

Reeskont kredilerinin güncel koşulları paylaşıldı

Toplantıda TCMB’nin günlük reeskont kredi limitinin 5 milyar TL’ye yükseltildiği, firma başına günlük kullanım limitinin 60 mil­yon TL, KOBİ dışı firmalar için top­lam üst limitin ise minimum 2,5 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Reeskont kredilerinde uygulanan yüzde 19,32’lik faiz oranının mev­cut piyasa koşullarında ihracatçılar açısından avantajlı bir finansman imkânı sunduğu belirtil­di. Türk lirası reeskont kredisi kullanan firmalara yönelik döviz alım kısıtlamasında esneklik sağlandığı, firmaların belirli mev­zuat kriterleri dahilinde ciro ve ak­tif büyüklüklerine oranla döviz po­zisyonu tutabildiği aktarıldı. Aynı gruba bağlı şirketlerin reeskont ba­kiyeleri kapsamında günlük kulla­nım limitlerini grup içerisinde da­ha esnek şekilde değerlendirebil­dikleri de bildirildi.

Türk Eximbank temsilcileri, ih­racatçıların yurt dışındaki iştirak­leri, depoları veya üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdikleri tran­sit ticaret işlemlerinin belirli ko­şullar altında alacak sigortası kap­samına alınabildiğini açıkladı.

Toplantıda ayrıca belirli sevkiyat hacmine sahip firmaların sigorta­lanacak alıcılarını seçmesine im­kân tanıyan “Ciro Poliçesi” uygula­ması hakkında bilgi verildi. Exim­bank alacak sigortası poliçelerinin ve sigortalı alacakların doğrudan kredi temina­tı olarak kabul edilmesi­ni öngören yeni mode­lin ise önümüzdeki dö­nemde uygulamaya alınmasının planlandığı belirtildi. Modelin, ih­racatçıların teminat mektubu ko­misyonlarından kaynaklanan ma­liyetlerini azaltması bekleniyor.

Yeşil dönüşüm yatırımlarına 8,5 yıla varan finansman

Dünya Bankası kaynaklı Yeşil İh­racat Kredisi’nin gıda ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerini de kapsa­dığı belirtilirken kredinin Euribor artı yüzde 3,50 faiz oranı ve 8,5 yıla varan vadelerle sunulduğu aktarıl­dı. Finansmanın yalnızca güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında değil; ticari ve pazarlama amaçlı elektrik­li araç, elektrikli forklift, enerji ve­rimliliği ve su tasarrufu projelerin­de de kullanılabildiği ifade edildi. Kasım 2023 sonrasında gerçekleş­tirilen uygun nitelikteki yatırımlar için geriye dönük finansman sağla­nabildiği bilgisi paylaşıldı.