Zeytinde erken hasat fiyatları açıklandı

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Bursa'da 2026 yılı zeytin hasadı öncesinde rekolte beklentileri belli oldu. Kent genelinde bu sezon 290 bin ton zeytin üretimi öngörülürken yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatif temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı komisyonun çalışmaları sonucunda rekolte tahminlerinin oluşturulduğunu açıkladı.

165 bin ton sofralık zeytin üretilecek

Bursa'da beklenen 290 bin tonluk toplam zeytin rekoltesinin 165 bin tonunun sofralık olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Kalan 125 bin ton zeytinin ise yağlık üretime ayrılması planlanıyor. Bu miktardan yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Barutçuoğlu, kentte zeytin üretiminin özellikle Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik ilçelerinde yoğunlaştığını belirtti.

Osmangazi'de tarım alanlarının azalması nedeniyle üretimin gerilediğini ifade eden Barutçuoğlu, Karacabey'de ise son yıllarda zeytin üretiminin artış gösterdiğini kaydetti.

Gemlik'te 70 bin tona yakın rekolte beklentisi

Türkiye'nin önemli sofralık zeytin üretim merkezlerinden Gemlik'te bu sezon 65 ila 70 bin ton arasında rekolte bekleniyor. Barutçuoğlu, ilçede üretilecek zeytinin yaklaşık 35 bin tonunun sofralık olarak değerlendirileceğini söyledi.

Erken hasat zeytinyağı için fiyatlar açıklandı

Bölgede ana zeytin hasadı henüz başlamazken bazı yağ fabrikaları, erken hasat zeytinyağı üretiminde kullanılacak yeşil zeytin için alım fiyatlarını duyurmaya başladı. Barutçuoğlu, fabrikaların kilogram başına 45-50 lira civarında fiyat açıkladığını, bazı bölgelerde ise bu rakamın 60 liraya ulaştığını belirtti.

Ege Bölgesi'nde zeytin çeşidi ve hasat takvimi nedeniyle toplama işlemlerinin başladığını aktaran Barutçuoğlu, Bursa'da ise şu aşamada daha çok kişisel tüketim amacıyla kırmalık zeytin toplandığını ifade etti.

Bölgede ana hasadın başlamasıyla birlikte üretim miktarlarının ve piyasadaki fiyatların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.