Zeytinde hasat başladı: Fiyatı 6'ya katlanıyor

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Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan ilçede bu yıl yüksek rekolte beklenirken, üreticiler fiyatların geçen yılın altında kaldığını belirtiyor.

İlçede 269 bin dekar alanda yaklaşık 13 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sezon yaklaşık 300 bin ton ürün bekleniyor.

Zeytinin fiyatı 10 liradan başlıyor

Hasadın başlamasıyla birlikte alım fiyatları da ortaya çıktı. Zeytinler boyutu ve çeşidine göre kilogram başına 10 ila 60 lira arasında alıcı buluyor. Böylece en iri ve değerli ürünlerle düşük sınıftaki zeytinler arasındaki fiyat farkı 6 kata kadar çıkıyor.

Üretici Hasan Tepe, rekoltenin yüksek olmasına rağmen fiyatların beklentilerinin altında kaldığını belirterek, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Üretici İbrahim Arı da zeytinin 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satıldığını belirterek bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.