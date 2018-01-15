Zeytinoğlu: İşsizlikte teşviklerin sonucu ortaya çıktı

15 Ocak 2018

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ekim 2017 dönemi işgücü istatistiklerine ilişkin, "Yıl başında başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçları net olarak ortaya çıktı. Umarız aynı eğilim sürer ve işsizlik tek haneli rakamlara düşer." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'de işsizlik oranının, Ekim 2017'de bir önceki aya göre 0,3, 2016'nın aynı dönemine göre de 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 olduğunu hatırlattı.

İşsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalarla 2017'nin tamamında istihdam edilen kişi sayısında artış, işsiz sayısında da gerileme gözlendiğini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranının 1,5 puan gerileyerek yüzde 10,3 olarak gerçekleşmesini memnuniyet verici buluyoruz. Sezonsal nedenlerle ekim ayındaki işsizliğin eylülden daha yüksek gelmesi beklenirdi. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı bir eğilim göstermesinde Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkili olduğunu görüyoruz."

Zeytinoğlu, istihdam edilen kişi sayısının 2016'nın ekim ayına göre 1 milyon 378 bin kişi arttığına dikkati çekerek, "Ocak ayından bu yana, istihdam edilen kişi sayısında geçen yıla göre artan bir ivme var. 2015 ve 2016 yıllarında bu artışlar paralel seyir izlemişti veya ivmesi düşmüştü. Yıl başında başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçları net olarak ortaya çıktı. Umarız aynı eğilim sürer ve işsizlik tek haneli rakamlara düşer." ifadelerini kullandı.