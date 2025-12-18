Zeytinyağı fiyatlarına yüzde 35 zam! Tariş güncel listeyi açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticinin dalında bıraktığı zeytin, sezonun verimsiz geçmesi ve düşük rekolte sorunu nedeniyle adeta kıymete bindi. Zeytinyağı fiyatları da yüzde 35 zamlandı.

Aydın'da sadece 7 ay önce 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı 190 TL'ye yükselirken, cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır yüksek maliyetlerle boğuşan zeytin üreticisinin umutlarını yeşertti.

Zamlı zeytinyağı alım fiyatları açıklandı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan zeytinyağı fiyatları ise şöyle:

Yemeklik zaytinyağı;

-0,3 asit 305 TL,

-0,5 asit 295,

-0,8 asit 290 TL,

-1 asit 265 TL,

-1,5 asit 245 TL,

-2 asit 225 TL.

Naturel sızma zeytinyağı fiyatları;

-0,3 asit 295 TL,

-0,5 asit 285 TL,

-0,8 asit 280 TL,

-1 asit ham yağ ise 202 TL.