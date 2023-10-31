Uçar, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik tedbirin bir süre daha sürdürüleceğini duyurduğunu hatırlattı. Türkiye'de lisanslı zeytinyağı depoculuğunun acilen geliştirilmesi gerektiğini belirten, "Zeytinyağı üretiminde ve kalitesinde yükselen grafiğimiz, uluslararası ticarette üreticilerimizin itibarı, en önemlisi de ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde fiyatlandırılması için acilen lisanslı depoculuk sistemine geçiş yapmalıyız." ifadesini kullandı.

İhracat yasağının ardından 150 bin ton stok bulunduğunu aktaran Uçar, yurt içi fiyat istikrarını ve ihracat sürecini korumanın yolunun üretim ve depolama planlamasından geçtiğini vurguladı.

Bu konuda yapılan çalışmalara değinen Uçar, "Zeytinyağı lisanslı depoculuk çalışmaları iki bölgede başlatıldı. Ayvalık Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Valiliğimiz, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarımızın ilgili birimleri, Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın organizasyonunda devam etmektedir. Ülkemizde artan ağaç ve işletme sayısı ve buna bağlı olarak artan zeytinyağı rekoltesi lisanslı depoculuk faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

En çok taklit edilen gıda ürününün zeytinyağı olduğuna dikkati çeken Uçar, Ayvalık zeytinyağı markasının korunması için hukuk mücadelesi verdiklerini kaydederek, bu konuda tüketicinin de duyarlı olmasını istedi.

Taklit ve tağşiş ürünlere yönelik sürekli ihbarlarda bulunduklarını ve hukuki süreçleri takip ettiklerini bildiren Uçar, "Tohum yağları, rafine karışık yağlar, fındık yağı, kanola yağı, zeytinyağından çıkan ikinci ekstraksiyon yağlar, avokado suyu ve pirina yağını ambalajlayarak Ayvalık zeytinyağı adıyla satanlara karşı yoğun mücadele içindeyiz." bilgisini paylaştı.