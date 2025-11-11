Zeytinyağında ‘double gold’ kalitesini yakaladı

Mehmet H. GÜLEL/MİLAS

Türkiye’nin önde ge­len zeytinyağı üre­tim merkezlerinden Milas, son yıllarda üreticile­re sağlanan destekler ve eği­timler sayesinde kaliteyi önemli ölçüde artırdı. Bu ka­lite hamlesinin meyvesi ola­rak, Avrupa Birliği coğrafi işa­retli Milas Zeytinyağı ve Mi­las Yağlı Zeytini, Amerika ve Avrupa’da ‘double gold’ (çif­te altın) olarak nitelendirilen prestijli uluslararası ödülleri aldı. Bölgede her yıl ortalama 70 bin ton zeytin, 15 bin ton zeytinyağına dönüştürülü­yor ve üretimin yaklaşık yüz­de 15’i başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Milas’ın bu başarısı­nı kutlamak ve tanıtmak ama­cıyla düzenlenen Milas Ulus­lararası Zeytin Hasat Şenliği, bu yıl 7 Kasım’da 11’inci kez gerçekleştirildi. Üreticileri, zeytin ve zeytinyağı marka­larını bir araya getirerek böl­genin kültürel mirasına ışık tutan festival; Muğla Valili­ği, Muğla Büyükşehir Bele­diyesi, Milas Belediyesi, Mi­las Kaymakamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Tariş ve Ziraat Odası gibi kurumların destek­leriyle gerçekleşti.

Milas’ta 116 zeytinyağı fabrikası bulunuyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ildeki 2 milyon dekar tarım alanının yaklaşık yarısına, yani 996 bin 99 dekarının zeytinliklerin oluşturduğu­nu belirterek, “Bu zeytin­liklerin yüzde 52’si Milas ilçemizde bulunuyor” de­di. Baydar, 11 yıl önce tek­nik ekiplerin fikirleriyle te­melleri atılan festivalin ar­tık uluslararası bir boyuta ulaştığını vurguladı ve şöyle devam etti: “İlçemizden çı­kan zeytinyağları, Amerika ve Avrupa’da ‘double gold’ (çifte altın) olarak nitelen­dirilen uluslararası ödüller aldı. Bakanlığımız ve Valili­ğimizin öncülüğünde sadece üretime değil, eğitim ve kali­teye de büyük önem veriyo­ruz. Son 5 yılda, il genelin­de düzenlediğimiz yaklaşık 9 bin eğitim faaliyeti ile 148 bin üreticimize ulaştık. Mi­las’taki 116 zeytinyağı fabri­kasını da kapsayacak şekilde, tesislerimizin hijyen ve kali­te standartlarını yükseltmek amacıyla yüzde 50 hibe des­tek programları kapsamında 30 milyon liranın üzerinde yatırım desteği sağladık. Ay­rıca, organik tarım ve iyi ta­rım uygulamaları için her yıl yaklaşık 7 milyon lira destek sağlıyoruz. Tüm bu destek­lerin sonucunda hem üreti­mimiz arttı hem de kalite ve verimlilikte gözle görülür bir ilerleme kaydettik.”

Markalaşmaya odaklanıldı

Baydar, düzenledikleri ha­sat şenliği ile “Zeytinin Ka­liteli Yolculuğu” yarışmala­rıyla önemli bir farkındalık yarattıklarını ifade etti. Gü­ney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürüttükleri mar­kalaşma projeleri sayesinde üreticileri, katma değerli ve markalı ürünler geliştirme­leri konusunda teşvik ettik­lerini belirten Baydar, “Yü­rüttüğümüz ‘Zeytinlerde Verimsizliğin Tespiti ve So­runların Giderilmesi Proje­si’, ‘Zeytinyağı Kalite Yarış­ması’ ve ‘Zeytinin Kalite Yol­culuğu ve Markalaşması’ gibi çalışmalarla üreticilerimizi desteklemeye devam ediyo­ruz. Milas’ın doğal koşulla­rı, iklimi ve bereketli toprak­larının zeytin yetiştiriciliği için ideal konumda. Üreti­min yüzde 70’ini oluşturan Memecik çeşidinin yanı sıra, Gemlik, Edremit ve Manza­lina çeşitlerinin de zeytinya­ğında yüksek kalite standar­dını yakalamada önemli bir rol oynuyor. Yeni dönemde 100’ün üzerinde markamız­la, üretimde kaliteyi artırma­yı ve ihracatta markalaşmayı hedefliyoruz” diyerek sözle­rini tamamladı.

Kuraklığın etkilerini kaolin kili ile azaltıyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar ve su kaynaklarındaki azal­manın, bitkilerde ciddi fiz­yolojik ve fiziksel sorunlara yol açtığını belirten Baydar, şunları söyledi: “Yüzde 100 doğal bir mineral olan kaolin kili üzerinde yaptığımız de­nemeler, ağaçlara farklı doz­larda uygulandığında çevre­sel stres faktörlerine karşı koruma sağladığını gösterdi. Bu bulgudan hareketle, Ba­kanlığımızın desteklediği ve Müdürlüğümüzce yürütü­len ‘Zeytinde İyi Tarım Uy­gulamaları’ ile ‘Organik Zey­tinyağının Öyküsü’ projele­ri kapsamında, kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için zeytinliklerde kaolin kili uygulamaları yaptık.”

Yarışmalara başvuru 2 kat arttı

Bundan 5 yıl önce başlatılan “Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu” projesiyle kalite odaklı üretimi yaygınlaştırdıklarını ve üreticilerin marka değerini önemli ölçüde artırdıklarına vurgu yapan Baydar, “Proje sürecinde Zeytinyağı Kalite Yarışması’na yapılan başvuru sayısı 86’dan 184’e yükselirken, 50’nin üzerinde yeni marka hayata geçirildi. Yeni projemiz ‘Zeytinin Kalite Yolculuğunun Markalaşması’ kapsamında ise, üreticilere girişimcilik ve beceri gelişimi konularında eğitimler sunacağız” dedi.