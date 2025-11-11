Zeytinyağında ‘double gold’ kalitesini yakaladı
Muğla’da kurum ve sivil toplum kuruluşlarının zeytin üreticilerine verdiği destekler zeytinyağında kaliteyi yukarı çekti. Bu sayede, Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaretli zeytinyağı olan Milas Zeytinyağı ile Milas Yağlı Zeytini, Amerika ve Avrupa’da ‘double gold’ (çifte altın) olarak nitelendirilen uluslararası ödüller aldı.
Mehmet H. GÜLEL/MİLAS
mehmet.gulel@dunya.com
Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı üretim merkezlerinden Milas, son yıllarda üreticilere sağlanan destekler ve eğitimler sayesinde kaliteyi önemli ölçüde artırdı. Bu kalite hamlesinin meyvesi olarak, Avrupa Birliği coğrafi işaretli Milas Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini, Amerika ve Avrupa’da ‘double gold’ (çifte altın) olarak nitelendirilen prestijli uluslararası ödülleri aldı. Bölgede her yıl ortalama 70 bin ton zeytin, 15 bin ton zeytinyağına dönüştürülüyor ve üretimin yaklaşık yüzde 15’i başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Milas’ın bu başarısını kutlamak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen Milas Uluslararası Zeytin Hasat Şenliği, bu yıl 7 Kasım’da 11’inci kez gerçekleştirildi. Üreticileri, zeytin ve zeytinyağı markalarını bir araya getirerek bölgenin kültürel mirasına ışık tutan festival; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi, Milas Kaymakamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Tariş ve Ziraat Odası gibi kurumların destekleriyle gerçekleşti.
Milas’ta 116 zeytinyağı fabrikası bulunuyor
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ildeki 2 milyon dekar tarım alanının yaklaşık yarısına, yani 996 bin 99 dekarının zeytinliklerin oluşturduğunu belirterek, “Bu zeytinliklerin yüzde 52’si Milas ilçemizde bulunuyor” dedi. Baydar, 11 yıl önce teknik ekiplerin fikirleriyle temelleri atılan festivalin artık uluslararası bir boyuta ulaştığını vurguladı ve şöyle devam etti: “İlçemizden çıkan zeytinyağları, Amerika ve Avrupa’da ‘double gold’ (çifte altın) olarak nitelendirilen uluslararası ödüller aldı. Bakanlığımız ve Valiliğimizin öncülüğünde sadece üretime değil, eğitim ve kaliteye de büyük önem veriyoruz. Son 5 yılda, il genelinde düzenlediğimiz yaklaşık 9 bin eğitim faaliyeti ile 148 bin üreticimize ulaştık. Milas’taki 116 zeytinyağı fabrikasını da kapsayacak şekilde, tesislerimizin hijyen ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla yüzde 50 hibe destek programları kapsamında 30 milyon liranın üzerinde yatırım desteği sağladık. Ayrıca, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için her yıl yaklaşık 7 milyon lira destek sağlıyoruz. Tüm bu desteklerin sonucunda hem üretimimiz arttı hem de kalite ve verimlilikte gözle görülür bir ilerleme kaydettik.”
Markalaşmaya odaklanıldı
Baydar, düzenledikleri hasat şenliği ile “Zeytinin Kaliteli Yolculuğu” yarışmalarıyla önemli bir farkındalık yarattıklarını ifade etti. Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürüttükleri markalaşma projeleri sayesinde üreticileri, katma değerli ve markalı ürünler geliştirmeleri konusunda teşvik ettiklerini belirten Baydar, “Yürüttüğümüz ‘Zeytinlerde Verimsizliğin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi’, ‘Zeytinyağı Kalite Yarışması’ ve ‘Zeytinin Kalite Yolculuğu ve Markalaşması’ gibi çalışmalarla üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Milas’ın doğal koşulları, iklimi ve bereketli topraklarının zeytin yetiştiriciliği için ideal konumda. Üretimin yüzde 70’ini oluşturan Memecik çeşidinin yanı sıra, Gemlik, Edremit ve Manzalina çeşitlerinin de zeytinyağında yüksek kalite standardını yakalamada önemli bir rol oynuyor. Yeni dönemde 100’ün üzerinde markamızla, üretimde kaliteyi artırmayı ve ihracatta markalaşmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Kuraklığın etkilerini kaolin kili ile azaltıyor
Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar ve su kaynaklarındaki azalmanın, bitkilerde ciddi fizyolojik ve fiziksel sorunlara yol açtığını belirten Baydar, şunları söyledi: “Yüzde 100 doğal bir mineral olan kaolin kili üzerinde yaptığımız denemeler, ağaçlara farklı dozlarda uygulandığında çevresel stres faktörlerine karşı koruma sağladığını gösterdi. Bu bulgudan hareketle, Bakanlığımızın desteklediği ve Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları’ ile ‘Organik Zeytinyağının Öyküsü’ projeleri kapsamında, kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için zeytinliklerde kaolin kili uygulamaları yaptık.”
Yarışmalara başvuru 2 kat arttı
Bundan 5 yıl önce başlatılan “Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu” projesiyle kalite odaklı üretimi yaygınlaştırdıklarını ve üreticilerin marka değerini önemli ölçüde artırdıklarına vurgu yapan Baydar, “Proje sürecinde Zeytinyağı Kalite Yarışması’na yapılan başvuru sayısı 86’dan 184’e yükselirken, 50’nin üzerinde yeni marka hayata geçirildi. Yeni projemiz ‘Zeytinin Kalite Yolculuğunun Markalaşması’ kapsamında ise, üreticilere girişimcilik ve beceri gelişimi konularında eğitimler sunacağız” dedi.