Zeytinyağında tarihi adım: 16 oda ve borsa tek çatı altında birleşti

Ayvalık'ta, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışılan ve bölgedeki 16 oda ile borsanın paydaş olduğu "Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk" projesinde şirket kuruluşu işlemleri tamamlanarak, inşaat ruhsatı aşamasına geçildi.

16 oda ve borsa tek çatı altında birleşti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Valiliği'nin destekleriyle hayata geçen proje, bölgedeki tüm aktörleri bir araya getirdi. Yer tahsisinin yapılmasının ardından bakanlık izniyle şirketin kurulduğunu belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, tesisin Ayvalık’ta konumlanacağını ifade etti. Proje, artan ağaç sayısı ve üretim hacmiyle stratejik bir ürün haline gelen zeytinyağının katma değerini artırmayı hedefliyor.

Üreticiye stopaj muafiyeti, markaya kalite güvencesi

Lisanslı depoculuğun sisteme dahil olan tüm paydaşlara büyük avantajlar sağlayacağını vurgulayan Uçar, "Üreticiler ürünlerini lisanslı depoya bıraktıklarında devlet desteklerinden doğrudan faydalanabilecek. Ayrıca stopaj muafiyeti ve ilave teşviklerle kazançlarını koruyacaklar. Markalar, istedikleri an yüksek kaliteli ve coğrafi işaretli ürünlere kontrollü bir şekilde erişme fırsatı yakalayacak. Tüccar ve fabrikacılar için Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV muafiyetleri uygulanacak." Dedi.

"Altın sıvı" uygun şartlarda korunacak

Zeytinyağının kalitesini korumanın en önemli yolunun doğru depolama olduğunu hatırlatan Uçar, "Zeytinyağı gibi altın sıvıyı, katma değer oluşturan ürünümüzü düzgün saklama şartları altında bu tesislerde muhafaza edeceğiz. Sızma zeytinyağlarımızı 18 ay, Riviera zeytinyağlarımızı ise 12 ay boyunca ilk günkü kalitesinde saklayabileceğiz" dedi.

ELÜS ile sübvansiyonlu kredi imkanı

Sistemin finansal ayağına da dikkat çeken Uçar, depoya bırakılan ürün karşılığında çıkarılacak olan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sayesinde, hak sahiplerinin bu senetleri teminat göstererek düşük faizli sübvansiyonlu kredilerden faydalanabileceğini belirtti. İhracatçıların da toplu mal temini ve güvenli depolama avantajını kullanarak uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma geleceği ifade edildi.