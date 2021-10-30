Zincir marketler 'fahiş fiyat cezası' için yargıya gidiyor

Rekabet Kurulu haksız rekabet soruşturması kapsamında, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesti.

Kararın kurum tarafından tebliğ edilmesinin ardından ilk olarak halka açık olan zincir marketlerden açıklama geldi. Migros'un ardından kararı itiraz eden BİM ve ŞOK da yasal süreç işleteceğini duyurdu.

En büyük cezayı alan BİM’den 'siyasi' tepkisi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, “kartel” oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.

“Fahiş fiyat” iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.

BİM düşük kâr marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen “pahalılığın sorumlusu” olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz. BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye’de perakende sektörünün lideri olmuştur. “Yüksek kalite, düşük fiyat” şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65.000 çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.

BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.

BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz."

ŞOK: Gayr-i adil cezaya karşı hakkımızı savunacağız

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.

Oysa ŞOK Marketler olarak birinci önceliğimiz; müşterilerimize her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olmuştur. Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir.

Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek.

ŞOK Marketler’in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan “gıda ve alkolsüz içecekler” enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. ŞOK Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir. Ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz.

Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz.

ŞOK Marketler olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.

Migros: Kararın iptali için dava açacağız

Migros Ticaret A.Ş'nin açıklaması ise özetle şöyle: "Açıklanan kararda aleyhimize yöneltilen hususlar Şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır.

Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir."