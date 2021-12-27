Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamaları

Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere, dolar/TL'deki düşüşün ürün fiyatlarına yansıtılması yönünde gelen çağrıların ardından market zincirleri, raflarda indirime gittiklerini duyurmaya başladı.

Bu kapsamda CarrefourSa bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirim gerçekleştirdiğini duyururken, Migros meyve-sebzelerdeyüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı. Şok Market de dün temel tüketim ürünlerinde indirime gidildiğini duyurmuştu.

CarrefourSa'dan yapılan açıklamada, "Tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecek" denildi.

Açıklamada, Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim gerçekleştirildiği belirtildi.

Migros: Meyve-sebzelerde yüzde 10 indirim uygulandı

Migros'tan yapılan açıklamada da, "Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulunmaya başlandı" denildi.

Açıklamada, üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimlerin de hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir" denildi.

Şok, temel tüketim ürünlerinde fiyatı düşürdü

Şok Market'ten dün yapılan açıklamada ise "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

Kaynak: Reuters, İHA