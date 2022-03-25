Zincir marketlere bir soruşturma daha

Zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma yürütülüyor. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetin ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma raporunun 26 Nisan’da çıkacağını açıkladı. 5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmişti.

Konuyla ilgili A Para’ya konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi. Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.

Birol Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir” dedi.