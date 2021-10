Zincir marketlere ceza yağdı

Rekabet Kurulu tarafından yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturma tamamlandı.

Buna göre, 5 zincir ve bir tedarikçiye markete toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL ceza verdi.

BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Soruşturma kapsamındaki aralarında kozmetik zincirlerinin de bulunduğu 23 şirkete ve Gıda Perakendecileri Derneği'ne ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi.

Ceza almayan market ve tedarikçiler

Kurum, soruşturma kapsamında savunmasını aldığı 22 market ve tedarikçilere ise ceza vermedi. İşte o marketler:

1. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

3. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

4. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

5. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

6. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

7. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

8. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

9. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

10. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

11. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

12. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

13. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

14. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

15. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

16. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

17. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

18. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

19. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

20. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

21. Dalan Kimya End. A.Ş.

22. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

23. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Ayrıntılar geliyor...