Zincir marketlere ‘zamanında öde’ çağrısı

Leyla İLHAN

Marketler ile tedarikçiler arasında alacak sorunu başladı. Özellikle son zamanlarda ulusal ve yerel marketlerden biriken alacaklarını alamadıklarını öne süren tedarikçi firma yetkilileri, bu nedenle çok sayıda firmanın battığını iddiasında bulunarak, “Bir ürünü markete verdikten sonra 2 ay içinde ödeme almamız gerekirken 2 ay daha geciktirdiler. 4 aydır ödeme alamadık. Zaten yüzde 5 oranında kazanç sağlıyorduk, ancak yüzde 20’lik kur farkından dolayı yüzde 5 zarar eder hale geliyoruz” diye konuştular.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan tedarikçi bir firma yetkilisi, “Filistin, İsrail ve Tunus’tan ithal ettiğimiz ceviz, hurmanın bedeli karşı tarafa ödeyemez duruma geldik. Ürününü aldığımız firmaya 100 bin dolar ödeme yapmamız gerek ancak, içeride tahsilat yapamadığımız için bizde karşı tarafa verdiğimiz taahhüdü yerine getiremiyoruz. Ticari itibarımız zedeleniyor. Geçen yıla 15 milyon liralık nakit girdik. Şimdi 100 bin doları bulamıyoruz. Çünkü kimse aldığı ürünün ödemesini yapmıyor” ifadesinde bulundu. Özellikle marketlerin satın alma departmanlarının her geçen yıl şartları daha da zorlaştırarak alım yoluna gittiğinden şikâyet eden firma yetkilisi, “Dibinde dibi fiyatlarla alım yapıyorlar. Biz de çaresiz satıyoruz. Ancak buna karşın ödeme alamıyoruz ve konuyla ilgili muhatap bulamıyoruz” diye konuştu.

Bu şekilde 2018 yılında kur farkından dolayı marketlerde 3 milyon dolarlarının battığını aktaran tedarikçi firma, “Biraz canlanmaya başladık. 1 milyon dolarımızda bu yıl battı” dedi.

“İade de ayrı bir problem”

Tedarikçi şirketler alacak sorunu dışında birde iade problemi yaşadıklarını ifade ettiler. “Örneğin malı Tunus’tan getiriyoruz, mal aldığımız fabrikaya markette kendi personelini göndererek mal kabulünü yaptırıyor. Ayrıca ürün Türkiye’ye geldikten sonrada hem Tarım Bakanlığı hem de bizim depolardan örnek alarak tekrar analizden geçiriyorlar. Ancak buna rağmen bize iade yapıyorlar. Bizde iade kabul etmiyoruz. Bazen 2 yıl önce verdiğimiz hurma gibi ürünleri satamadıkları ürünü doğru koşullarda saklamadıkları için bize iade etmek istiyorlar” açıklamasını yaptılar.

“Daha ucuzunu bulduğunda anlaşmayı bozuyor”

Tedarikçiler ayrıca ucuz fiyat nedeniyle son dakika bozulan anlaşmalara da dikkat çekerek şöyle konuştular: “En kaliteli malı getiriyorsun. O malı alıyor. Deponda beklet alacam diyor. Bu esnada piyasada daha ucuzunu bulduklarında sizin fiyatınız tutmuyor denilip ürünü almıyorlar.” Eskiden firmaların bilançolarını görebildiklerini, bu nedenle riskli durumdaki şirketlere mal vermediklerini, ancak günümüzde bunu görmelerine imkan olmadığını da kaydeden firmalar, bu nedenle şirketlerin mali durumunu bilmeden ürün göndermek durumunda kaldıklarını kaydettiler. Yaşanan bu sorunlardan dolayı çok sayıda tedarikçinin zor durumda kaldığını ifade edilirken, her yıl marketlerden parasını alamadığı için 100’lerce tedarikçi firmanın battığına dikkat çekildi.