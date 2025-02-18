Ziraat Bankası 2024 bilançosunu açıkladı! Bir yıllık dönemde yüzde 12’lik artış

T.C. Ziraat Bankası AŞ, 2024'ün dördüncü çeyreğine ait finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bir yıllık dönemde yüzde 12’lik artış

Bankanın mali tablolarına göre, 2024 yılı boyunca 100,64 milyar TL net kar elde edildi. Bu rakam, 2023 yılındaki 89,85 milyar TL’lik net kara kıyasla yüzde 12’lik bir artışa işaret ediyor.

Aynı dönemde bankanın faiz gelirleri yüzde 27,8 oranında yükselerek 129,6 milyar TL’den 165,6 milyar TL’ye ulaştı. Ziraat Bankası'nın 2024 yılı net ücret ve komisyon gelirleri ise 69,02 milyar TL olarak kaydedildi.