Ziraat Bankası 2024 bilançosunu açıkladı!

Ziraat Bankası, 2024 yılına ait finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre banka yılsonu itibariyle ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarını 3,8 trilyon TL olarak açıkladı. Bu tutarın 2,7 trilyon TL’si nakdi, 1,1 trilyon TL’si ise gayrinakdi kredilerden oluştu. Bankanın bilanço büyüklüğü ise bir önceki yıla göre %42 oranında artarak 5,4 trilyon TL'ye ulaştı.

Böylelikle bankanın, dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar USD’ye çıkarken, kredi büyüklüğü ise 100 milyar USD’nin üzerine ulaştı.

Yurt dışından ilave kaynak

Ziraat Bankası, 2024 yılında yurt dışından 7,6 milyar dolar ilave kaynak sağlayarak, bu alanda en fazla finansman temin eden banka oldu ve toplam büyüklüğünü 19 milyar USD’ye yükseltti. Banka, geniş ürün yelpazesi ve toplumun her kesimine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL’ye çıkarmayı başardı.

Tarım ve dış ticarette lider

Ziraat Bankası, 2024 yılında ülke ekonomisinin kalkınma hedefleri doğrultusunda, ihracatçı firmalara desteklerini artırarak dış ticaretin yüzde 20’sine aracılık etti. Banka, tarım sektöründe ise yüzde 70’in üzerinde pazar payı ile üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sundu. Tarım kredilerinin büyüklüğü, son 5 yılda 9 kat artarak 600 milyar TL’yi geçti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü'nden değerlendirme

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çakar "Bankacılık sektörünün birçok alanında lider bankası olan Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ’leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti" dedi.

Çakar "Uluslararası bankacılık normlarında esas alınan likidite, aktif kalitesi, sermaye ve verimlilik kriterlerine uyumlu olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın 2024 yılında özkaynak karlılığı yüzde 27, aktif karlılığı ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir karlılık içinde büyümeyi hedefleyen Ziraat Bankası sağlam ve dengeli bilanço yapısı ile ekonomimize en yüksek katma değeri sunmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

Mobil bankacılık uygulaması Ziraat Mobil'i 23 milyonun üzerinde müşterinin aktif olarak kullandığını açıklayan Çakar, "Şube dışı kanalların payını yüzde 96 seviyesine çıkardık. Bankacılık sektörünün geleceğine de yatırım yapmaya devam ederek, dijital bankacılık alanında yeni Bankamız olan Ziraat Dinamik ve ödeme sistemleri alanındaki iştirakimiz Ziraat Pay için faaliyet izinlerini aldık. Bunun yanında yakın zamanda devreye girecek olan Ziraat Leasing ile Ziraat Finans Grubunun kapsama alanını daha da genişlettik” dedi.

"Uluslararası yaygınlığımızı artırdık"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Yurt dışında da Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Asya’ya 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası, ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni ülkelerde de hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’daki hizmet noktalarından sonra Cezayir’de de faaliyet göstermeye başlayarak uluslararası yaygınlığımızı artırdık" açıklamasında bulundu.

Sadece Türkiye'de değil Türk iş insanlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda etkin ve söz sahibi finans grubu olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Çakar, "Ziraat Bankası, Türkiye’nin lider ve en sevilen Bankası olarak her zaman olduğu gibi 2025 yılında da tüm müşterilerimizin yanında yer alarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya ve bir Bankadan daha fazlası olmaya devam edecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.