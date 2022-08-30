Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Kamu bankalarının emekli maaş ödemeleri karşılığında verdikleri promosyon ödemesi özel bankalara göre düşük kalıyor. Ziraat Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL emekli promosyonu verilecek.

Ziraat Bankası emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı ise maaş tutarlarının toplamına göre hesaplanıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.