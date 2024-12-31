Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’dan 2024 değerlendirmesi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, 2024'ün genel anlamda hedeflere ulaştıkları bir yıl olduğunu söyledi.

Ziraat Bankası'nın 2024'te de kredi ağırlıklı bilanço yapısını koruduğunu anlatan Çakar, tarım, üretim, yatırım ve ihracat sektörleri başta olmak üzere reel sektörün finansmanını yoğun olarak sürdürdüğünü vurguladı.

2024 yılını olumlu değerlendirdi

Çakar, bilançonun ana fonlama kaynağı olan mevduatlarda TL payının artırıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası'nın aktif toplamı 5,5 trilyon liraya yaklaştı ve nakdi kredileri 2,7 trilyon lirayı aştı. Mevduat dışı kaynaklarda özellikle yurt dışından kaynak temin edilerek önemli bir artış kaydedildi. Bu kaynaklar YP kredilerin finansmanında kullanılarak reel sektöre destek sağlandı. Ülkemizin cari dengesine katkı sağlayacak şekilde ihracat kredilerine odaklanılarak ihracata en fazla destek sağlayan banka olduk. Tarım ve üretim sektörleri ile KOBİ’lere uygun finansman çözümleri ile destek vermeye devam ettik. 2024 yılı, finansal ve operasyonel göstergeler açısından oldukça başarılı bir yıl olarak değerlendirilebilir."

Tarım kredileri konusuna değindi

2024 yılı üçüncü çeyrekte tarım sektörüne sağlanan kredi büyüklüğünün 527 milyar lirayı aşarak güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Çakar, yıl sonunda 600 milyar liralık hedefin aşılmasının öngörüldüğünü ve bu durumun bankanın tarım sektörüne verdiği önemi ortaya koyduğunu anlattı.

Çakar, tarım kredilerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak adına, yenilikçi çözümler ve modeller geliştirdiklerini, finansmana erişimde zorluk çeken kadın ve genç girişimcilere yönelik kadın çiftçi kredisi ve genç çiftçi kredisi gibi ürünlerin devreye alındığını ve dijital kanallarla daha hızlı ve erişilebilir sistemler oluşturulduğu bildirdi.

"Tarım sektörüne öncülük ediyor"

2024 yılında bu alanda yapılan çalışmalara değinen Çakar, Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Tarım Ekosistemi Buluşmaları'nın üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası, tarım kredilerindeki büyüme performansı ve finansmana erişimde yenilikçi yaklaşımları ile sektöre öncülük etmeye devam etmekte ve tarımın finansmanını ana iş kolu olarak görmektedir. Bu bağlamda, yıl sonu hedeflerini aşma öngörüsü ve farklı kesimlere özel çözümler geliştirme stratejisi, bankanın sektördeki liderliğini ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu bir kez daha teyit ediyor."

İhracata destek vurgusu yaptı

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın ekonomiye katkı sağlama misyonu doğrultusunda ihracatçı firmalara desteğini 2024'te de artırarak sürdürdüğünü söyledi.

İhracatçıların işlerini kolaylaştırmak için geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetlerle teknolojik güncel çözümler sunduklarını dile getiren Çakar, şu bilgileri paylaştı:

"Bankanın ülkemizin toplam dış ticaret hacminden aldığı pay, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 20’ler seviyesine ulaştı. Bu oran bankanın dış ticaret finansmanındaki rolünün güçlenmeye devam ettiğini göstermektedir. Nitelikli insan kaynağı ve müşteri odaklı bir yaklaşımla, ülke ihracatından aldığımız payı artırarak ihracatın finansmanında sektör lideri olduk. Bundan sonra da benimseyeceğimiz iş modelimizde de ülkemiz ihracatına destek ana önceliklerimizden birisi olmaya devam edecek."

"İhraçların artarak sürmesini bekliyorz"

Ziraat Bankası'nın NPL oranının yüzde 1,2 ile sektör ortalaması olan yüzde 1,9'un altında seyrettiği anlatan Çakar, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) devreye aldığı kredi borcu yapılandırması kapsamında 25 bin 935 kişinin 3,25 milyar lira tutarındaki borcu yapılandırıldı. Bu adım, bireysel ve kurumsal müşterilerin finansal sürdürülebilirliğini desteklemekle birlikte, kredi risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesine de olanak sağladı." dedi.

Çakar, 2025 yılında da uluslararası programlar altında eurobond ve tahsisli satış yoluyla ihraçların artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.

"Her 5 işlemden biri bankanın dijital kanalları üzerinden"

Alpaslan Çakar, yaklaşık 23 milyon müşterinin ve Türkiye’de 18 yaş üzerindeki nüfusun 3'te 1'inin Ziraat Mobil’i aktif kullandığına dikkati çekti.

Türkiye'de banka dijital kanallarından gerçekleşen her 5 işlemden birinin Ziraat Bankası dijital kanalları üzerinden yapıldığını anlatan Çakar, tüm işlemlerin yüzde 96’sının şube dışı kanallardan gerçekleştiğini söyledi.

Çakar, dijital alandaki güç ve deneyimlerini hem mevcut kanalları daha da zenginleştirmek hem de yeni iştiraklerle geleceğin altyapılarını da oluşturduklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Ziraat Dinamik Banka, Ziraat Bankasının geleceğe yaptığı stratejik bir yatırım konumunda. Dijital doğan bir banka olarak; yenilikçi teknolojilere dayalı ürün ve hizmetlerle, finans grubumuz içerisinde sinerji oluşturmasını, analitik ve teknolojik çözümlere dayalı bankacılığı birinci önceliğine alan bir banka olmasını hedefliyoruz. Ziraat Pay ise finans grubumuzun müşterilerine yeni ödeme alternatifleri sunmak, nakit kullanımını asgari seviyeye indirmek ve kayıtlı ekonomiye geçişe katkı sağlamak hedefiyle kuruldu.Banka şubelerine uğramadan mobil uygulama, cüzdan ve ön ödemeli kart edinimi gibi uçtan uca dijital olan tamamlayıcı ürünler ile Ziraat Finans Grubu ürün gamını daha da güçlendirmiş olacağız."

Kripto varlıklar ve blok zincir teknolojisi

Çakar, kripto varlıklar ve blok zincir teknolojisine değinerek "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak dijital varlık saklama ve borsa hizmeti verme konusunda gerekli değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

2025’te çevre dostu projeleri finanse etmeye devam ederek yeşil finansman alanında önemli bir aktör olmayı amaçladıklarını söyleyen Çakar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre dostu tarım uygulamalarına yönelik kredilerin büyüklüğünü artırmayı hedeflediklerini, sürdürülebilirlik odaklı tahvil ihraçlarıyla uluslararası piyasalardan daha fazla kaynak sağlanmasının planlandığını dile getirdi.

2025 hedeflerini sıraladı

"2025 yılı için Ziraat Bankası olarak, büyüme stratejisini stratejik sektörlere odaklayarak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirmeyi planlıyoruz. Bankamız, Türkiye ekonomisinin güçlü ve dengeli bir şekilde büyümesine katkı sağlama misyonu doğrultusunda yeni yatırım alanlarını belirlemiştir. Tarım sektörü başta olmak üzere OVP'de de vurgulanan yatırım-üretim-istihdam-ihracat ve büyüme odaklı sektörleri temel öncelik olarak aldık. Bu doğrultuda bir süredir uyguladığımız seçici kredi politikamızı devam ettireceğiz."