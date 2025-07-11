Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Tarımsal kredilerin % 71’ini Ziraat Bankası verdi
TBMM KİT Komisyonunda sunum yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Sektörün kullandırdığı tarımsal kredilerin yüzde 71’ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdık” bilgilerini paylaştı.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklüğünün 6,7 trilyon liraya yükseldiğini bunun da Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2’sine tekabül ettiğini belirterek, “Mart sonu itibarıyla 47 milyar lira kârlılığa sahibiz” dedi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021- 2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. Çakar, komisyonda yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası’nın, dijital bankacılıkta, 24 milyon aktif dijital müşteri sayısıyla sektörün lideri olduklarını söyledi. Çakar, kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında bankanın sektör birincisi olduğunu anlattı.
Toplam mevduatın yüzde 19’u
Çakar, sektör mevduatının yüzde 19’una tekabül eden 4,3 trilyon liranın Ziraat Bankası’nda olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: “Kredilerin 3,5 trilyon lirası nakdi kredi olmak üzere 4,8 trilyon lirası Ziraat Bankası tarafından verildi. Sektör kredilerinin yüzde 17,5’ini vermişiz. Nakdi kredilerde yüzde 18, gayri nakdi kredilerde de yine yüzde 18’lik bir paya sahibiz. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 21. Türkiye’deki her 5 konut kredisinin biri Ziraat Bankası’nca verilmiş. Kredi kartı yarışına sonradan girmemize rağmen sektör payı yüzde 13’e ulaştı.”
Tarım sektörünün Ziraat Bankası’nın ana sektörü ve misyonu olmaya devam ettiğini belirten Çakar, “Kullandırdığımız kredilerin yüzde 30’u tarımsal kredilerden oluşuyor. Sektörün kullandırdığı tarımsal kredilerin yüzde 71’ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 92,5’inin yani 653 milyar lirası sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. 653 milyar liranın faiz dağılımına bakıldığında yüzde 27’si yani 174 milyar lira faizin tamamı, tamamı devletimiz tarafından karşılanıyor. Çiftçilerimize kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70’i Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor” ifadelerini kullandı. Çakar, 1 milyon civarında üreticiye tarımsal kredi kullandırdıklarını dile getirerek, tarım kredilerindeki takip oranını yüzde 1’in altında olduğunu bildirdi.
İhracata 339 milyar lira kaynak
339 milyar lira ile ihracata en çok destek veren banka olduklarını vurgulayan Çakar, Türk dış ticaretinin yüzde 20’sinin Ziraat Bankası üzerinden geçtiğini yani her 5 dış ticaret işleminden birinin banka üzerinden gerçekleştiğini kaydetti. Çakar, bankanın iştiraklerine değinerek, “Ziraat Dinamik Bankasını kurduk, yazılımları bitti, yakında faaliyete başlayacak. Ziraat Leasing ve Ziraat Pay ödeme sistemi şirketlerini kurduk” dedi. Ziraat Bankası hesaplarının ardından bağlı kuruluşun hesapları da komisyonda görüşüldü.