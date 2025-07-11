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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Tarımsal kredilerin % 71’ini Ziraat Bankası verdi

TBMM KİT Komisyonunda sunum yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Sektörün kullandırdığı tarımsal kredilerin yüzde 71’ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdık” bilgilerini paylaştı.

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Tarımsal kredilerin % 71’ini Ziraat Bankası verdi
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Ça­kar, bankanın aktif bü­yüklüğünün 6,7 trilyon liraya yükseldiğini bunun da Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2’sine tekabül ettiğini be­lirterek, “Mart sonu itibarıy­la 47 milyar lira kârlılığa sa­hibiz” dedi. TBMM Kamu İk­tisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021- 2022 yıllarına ilişkin hesap­ları görüşüldü. Çakar, ko­misyonda yaptığı konuşma­da, Ziraat Bankası’nın, dijital bankacılıkta, 24 milyon aktif dijital müşteri sayısıyla sek­törün lideri olduklarını söy­ledi. Çakar, kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında bankanın sektör birincisi olduğunu anlattı.

Toplam mevduatın yüzde 19’u

Çakar, sektör mevduatının yüzde 19’una tekabül eden 4,3 trilyon liranın Ziraat Banka­sı’nda olduğunun altını çize­rek, şöyle devam etti: “Kredi­lerin 3,5 trilyon lirası nakdi kredi olmak üzere 4,8 trilyon lirası Ziraat Bankası tarafın­dan verildi. Sektör kredileri­nin yüzde 17,5’ini vermişiz. Nakdi kredilerde yüzde 18, gayri nakdi kredilerde de yine yüzde 18’lik bir paya sahibiz. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 21. Türkiye’de­ki her 5 konut kredisinin biri Ziraat Bankası’nca verilmiş. Kredi kartı yarışına sonradan girmemize rağmen sektör pa­yı yüzde 13’e ulaştı.”

Tarım sektörünün Zira­at Bankası’nın ana sektörü ve misyonu olmaya devam ettiği­ni belirten Çakar, “Kullandır­dığımız kredilerin yüzde 30’u tarımsal kredilerden oluşu­yor. Sektörün kullandırdığı ta­rımsal kredilerin yüzde 71’ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kre­di kullandırdık. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 92,5’inin yani 653 milyar lirası sübvansiyon­lu kredilerden oluşuyor. 653 milyar liranın faiz dağılımına bakıldığında yüzde 27’si yani 174 milyar lira faizin tamamı, tamamı devletimiz tarafın­dan karşılanıyor. Çiftçileri­mize kullandırılan sübvansi­yonlu kredilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70’i Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafın­dan karşılanıyor” ifadelerini kullandı. Çakar, 1 milyon civa­rında üreticiye tarımsal kredi kullandırdıklarını dile getire­rek, tarım kredilerindeki takip oranını yüzde 1’in altında ol­duğunu bildirdi.

İhracata 339 milyar lira kaynak

339 milyar lira ile ihraca­ta en çok destek veren banka olduklarını vurgulayan Ça­kar, Türk dış ticaretinin yüz­de 20’sinin Ziraat Bankası üzerinden geçtiğini yani her 5 dış ticaret işleminden birinin banka üzerinden gerçekleşti­ğini kaydetti. Çakar, bankanın iştiraklerine değinerek, “Zi­raat Dinamik Bankasını kur­duk, yazılımları bitti, yakında faaliyete başlayacak. Ziraat Leasing ve Ziraat Pay ödeme sistemi şirketlerini kurduk” dedi. Ziraat Bankası hesapla­rının ardından bağlı kurulu­şun hesapları da komisyonda görüşüldü.