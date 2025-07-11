Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Tarımsal kredilerin % 71’ini Ziraat Bankası verdi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Ça­kar, bankanın aktif bü­yüklüğünün 6,7 trilyon liraya yükseldiğini bunun da Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2’sine tekabül ettiğini be­lirterek, “Mart sonu itibarıy­la 47 milyar lira kârlılığa sa­hibiz” dedi. TBMM Kamu İk­tisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021- 2022 yıllarına ilişkin hesap­ları görüşüldü. Çakar, ko­misyonda yaptığı konuşma­da, Ziraat Bankası’nın, dijital bankacılıkta, 24 milyon aktif dijital müşteri sayısıyla sek­törün lideri olduklarını söy­ledi. Çakar, kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında bankanın sektör birincisi olduğunu anlattı.

Toplam mevduatın yüzde 19’u

Çakar, sektör mevduatının yüzde 19’una tekabül eden 4,3 trilyon liranın Ziraat Banka­sı’nda olduğunun altını çize­rek, şöyle devam etti: “Kredi­lerin 3,5 trilyon lirası nakdi kredi olmak üzere 4,8 trilyon lirası Ziraat Bankası tarafın­dan verildi. Sektör kredileri­nin yüzde 17,5’ini vermişiz. Nakdi kredilerde yüzde 18, gayri nakdi kredilerde de yine yüzde 18’lik bir paya sahibiz. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 21. Türkiye’de­ki her 5 konut kredisinin biri Ziraat Bankası’nca verilmiş. Kredi kartı yarışına sonradan girmemize rağmen sektör pa­yı yüzde 13’e ulaştı.”

Tarım sektörünün Zira­at Bankası’nın ana sektörü ve misyonu olmaya devam ettiği­ni belirten Çakar, “Kullandır­dığımız kredilerin yüzde 30’u tarımsal kredilerden oluşu­yor. Sektörün kullandırdığı ta­rımsal kredilerin yüzde 71’ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kre­di kullandırdık. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 92,5’inin yani 653 milyar lirası sübvansiyon­lu kredilerden oluşuyor. 653 milyar liranın faiz dağılımına bakıldığında yüzde 27’si yani 174 milyar lira faizin tamamı, tamamı devletimiz tarafın­dan karşılanıyor. Çiftçileri­mize kullandırılan sübvansi­yonlu kredilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70’i Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafın­dan karşılanıyor” ifadelerini kullandı. Çakar, 1 milyon civa­rında üreticiye tarımsal kredi kullandırdıklarını dile getire­rek, tarım kredilerindeki takip oranını yüzde 1’in altında ol­duğunu bildirdi.

İhracata 339 milyar lira kaynak

339 milyar lira ile ihraca­ta en çok destek veren banka olduklarını vurgulayan Ça­kar, Türk dış ticaretinin yüz­de 20’sinin Ziraat Bankası üzerinden geçtiğini yani her 5 dış ticaret işleminden birinin banka üzerinden gerçekleşti­ğini kaydetti. Çakar, bankanın iştiraklerine değinerek, “Zi­raat Dinamik Bankasını kur­duk, yazılımları bitti, yakında faaliyete başlayacak. Ziraat Leasing ve Ziraat Pay ödeme sistemi şirketlerini kurduk” dedi. Ziraat Bankası hesapla­rının ardından bağlı kurulu­şun hesapları da komisyonda görüşüldü.