Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: “Temmuzda anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum”

Temmuz ayında faiz indirimi beklentisini dile getiren Çakar, “Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20’li seviyelere gerilemesini öngördüklerini belirten Çakar, faizlerdeki düşüşün de bu iyileşme ile paralel şekilde ilerlemesini beklediklerini vurguladı.

"Türkiye, yeni döneme hazır"

CNBC-e’ye küresel gelişmeleri de değerlendiren Çakar, özellikle İsrail-İran hattındaki gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisine olası etkilerine değindi. Ancak Türkiye’nin bu tür dışsal şoklara karşı artık daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

“İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen değişiyor; yeni ekonomik ekosistem kurulurken Türkiye doğru pozisyon alıyor” diyen Çakar, Türkiye’nin daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik modele geçtiğine dikkat çekti.

“Zorlu süreci geride bıraktık” diyen Çakar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin daha avantajlı bir konum elde edeceğini söyledi.