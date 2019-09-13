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Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
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Ziraat Bankası Kurumsal Kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık  yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdü.

Ayrıca, Konut Kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. 500 bin TL altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 0,99’dur.

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