Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

13 Eylül 2019

Ziraat Bankası Kurumsal Kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.



İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdü.



Ayrıca, Konut Kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. 500 bin TL altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 0,99’dur.