Ziraat Bankası neden açılmıyor? Ziraat Bankası mobil sorun mu var, ne zaman gelecek?

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Ziraat Bankası internet ve mobil bankacılıkta vatandaşlar problem yaşanıyor. Sosyal medyada art arda paylaşımlar gelirken vatandaşlar sonunun kaynağını ve ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

Ziraat Bankası neden açılmıyor?

Ziraat Bankası'ndaki sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Banka hesabına giriş yaparken "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı geliyor.

Problemin birkaç saat içinde çözülmesi bekleniyor.