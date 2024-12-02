Ziraat Bankası ve Deutsche Bank'tan verimlilikte 'yüksek' başarı

S&P Global Market Intelligence'ın Avrupa bankalarının verimliliğine yönelik analizinde, Ziraat Bankası 28 basamak yükseldi.

Ziraat Bankası'nın üçüncü çeyrekte maliyet-gelir oranı yüzde 37,77 oldu.

İyileşme, faliyet kârının çeyrekler itibarıyla yüzde 101 yükselerek 26,18 milyar liraya, faliyet giderlerinin ise yüzde 3 düşüşle 24,64 milyar liraya gerilemesiyle gerçekleşti.

İkinci çeyrekte verimlilik sıralamasında alt noktalarda bulunan Ziraat Bankası en az verimli beşinci kredi kuruluşuydu.

Deutsche Bank en verimsiz kredi verendi

Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte yüzde 63,24'lük bir maliyet-gelir oranı bildirdi.

Alman bankası önceki çeyrekte kıtanın en verimsiz kredi vereni olmuştu.

Deutsche Bank, Postbank davasıyla ilgili yaklaşık 440 milyon Euro'luk kısmi karşılıkların serbest bırakılmasıyla kazançları yönlendiren üçüncü çeyrek net atfedilebilir kârının yüzde 42'lik bir artışla 1,46 milyar Euro olduğunu bildirdi.

Düzeltilmiş maliyetler, üç aylık rehberliğiyle uyumlu olarak 5 milyar Euro olarak gerçekleşti.