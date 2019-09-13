Ziraat Bankası ve İş Bankası kredi faizlerini düşürdü

13 Eylül 2019

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı.

Ziraat Bankası Kurumsal Kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdü.

Ayrıca, Konut Kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. 500 bin TL altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 0,99’dur.

İş Bankası konutta 120 ay vadeli kredi faizlerini 1,17'ye çekti

Merkez Bankası'nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından İş Bankası konut kredisi faizlerini düşürdü.

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.