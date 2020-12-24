Ziraat Bankasından ATO üyelerine "tahsilat risksiz finansman" imkanı

ATO Hizmet Binası'ndaki törende taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Ziraat Bankası Ankara 2. Bölge Yöneticisi Burcu Kurgun attı.

Baran, imza törenin ardından yaptığı konuşmada, mart ayından bu yana reel kesimin büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Her sıkıntı bir imtihan vesilesidir. Biz, milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde de gördük. Bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri bu ülkenin kamu bankaları oldu." dedi.

Protokolle, üyelerinin küresel salgın döneminde rahatlayacaklarını dile getiren Baran, "Üyelerimizin bu zor süreci biraz daha rahat atlatması ve sıkıntılarının azalması adına önemli bir proje olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Mevcut faiz oranlarının çok daha altında"

Baran, bir tüccarın alacak-verecek konusunda endişelenmesi yerine yatırımlarına odaklanabilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer ben bir tüccarsam alacak-verecek işinin benim işim olmaması gerekiyor. Benim işim, malımı nasıl satarım, daha çok nasıl yatırım yaparım, işimi nasıl geliştiririm, ihracatımı nasıl artırırım, üretimimi nasıl artırırım ve bu ülkenin ekonomisine daha çok nasıl katkı sunarım? Bununla ilgilenmek olmalı. Şimdi milletin bankası Ziraat Bankamız bu işi üstlendi. Gayretlerinden dolayı Ziraat Bankasının tüm ekibine teşekkür ediyorum."

Projeyle 160 bin üyenin sorunlarını çözeceklerini ifade eden Baran, "Anlaşmadan sonra kart devreye giriyor. Ben istediğim firmaya istediğim ödemeyi, vadeyi veriyorum. Aynı kredi garanti fonunun ödemelerinde olduğu gibi, mevcut faiz oranlarının çok daha altında bir yükümlülükle bunu yerine getirebiliyoruz. Bu sayede finansmana çok kolay ulaşmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Salgın döneminde de milletin yanındayız"

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar da bankanın, kurumsal yapının gerektirdiği dinamikleri işletmesinin yanında ülkenin menfaatini ve ihtiyaçlarını gözeten ve onları karşılayan temel bir prensiple hareket ettiğini söyledi.

Çakar, küresel salgın döneminde de milletinin yanında olan Ziraat Bankasının çiftçinin, esnafın ve tüccarın her zaman yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.