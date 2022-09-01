Ziraat Bankası’ndan balıkçılara işletme kredisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı. Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4,5 ay boyunca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların tüm kesimler tarafından korunması gerektiğine işaret etti.

Uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla denizleri koruduklarını belirten Kirişci, “İşte bu sayede 30 yıldır Marmara’dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli, balıkçılarımız da çok mahir maşallah. Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz.” dedi.

“Enerji krizi kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştı”

Balıkçıların taleplerine değinen Kirişci, şunları kaydetti: “Biliyorum üretim adına canımızı en çok yakan bizim akaryakıt giderlerimiz. Akaryakıtla ilgili yine bizim dönemimizde başlayan uygulama sizleri tatmin etmiyor olabilir ama unutmayalım ki dünya çok büyük bir felaketin içinden geçti. Önce pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna Savaşı. Enerjiyle ilgili kriz kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştı ve buna bağlı olarak gıda krizi manşete taşındı. Dünya ülkeleri olarak çok dikkat etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum; her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da bugünden itibaren başlayacaktır.”