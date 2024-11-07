Ziraat Finans Grubu'nun yeni dijital bankası 'Ziraat Dinamik' faaliyet iznini aldı

Ziraat Finans Grubu'nun dijital bankacılık alanındaki yeni yatırımı Ziraat Dinamik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 31 Ekim 2024 tarihli kararıyla faaliyet izni aldı. Ziraat Dinamik, Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka olarak dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in kuruluş amacını, Ziraat Bankası'nın gücünü ve deneyimini dijitalin geleceğine taşımak olarak ifade etti. Sağlık, dijital bankacılığın hızlı gelişen teknolojiler ve değişen kullanıcı ihtiyaçları ile bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm yaşadığını vurguladı.

Yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye’nin en geniş dijital müşteri tabanına sahip olan Ziraat Bankası, Ziraat Dinamik ile müşterilere yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Fiziki şubesi olmayan Ziraat Dinamik, şubesiz hizmet modeli ve maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürerek geniş bir işlem seti sunacak.

Sağlık, gelecekte dijital bankacılığın veri analitiği, yapay zekâ, blockchain teknolojisi ve dijital varlıklar gibi yeniliklerle daha da büyüyeceğini belirterek, Ziraat Dinamik’i bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlandırmayı amaçladıklarını söyledi.